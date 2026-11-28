Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft.

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es auf MOPO.de jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Lesen Sie hier, was das Horoskop für Sie bereithält.

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de! Der erste Advent bringt Ruhe in Ihren Tag. Zünden Sie vormittags die erste Kerze an und genießen Sie den Moment.

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Nachmittags tut Ihnen ein Spaziergang gut. Kaffee, Stollen und liebe Menschen machen diesen Sonntag besonders. Genießen Sie den Nachmittag in vollen Zügen! Abends sollten Sie Kraft für die kommende Woche sammeln.