Horoskope und Tipps für den Tag

Das Horoskop bietet einen Blick in die Zukunft und kann als Entscheidungshilfe für viele Menschen fungieren. Es gibt Tipps für den heutigen Tag, wie die Sterne für Sie stehen.

28.05.2026 / 21:09Ob Fisch , Löwe , Zwilling oder ein anderes Sternbild – für alle Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe .

Lesen Sie hier, wie die Sterne für Sie stehen: Das Tageshoroskop gibt’s täglich kostenlos auf MOPO.de! Beurteilen Sie einen Menschen, den Sie heute kennenlernen, nicht nach dem ersten Eindruck. Schauen Sie hinter die Maske! Abends finden Sie notwendige Entspannung.

Sie sind heute nicht auf der Höhe Ihrer Kraft und sollten sich nicht überanstrengen. Essen Sie leicht, viel Obst und Wasser! Geben Sie nachmittags keine Zusagen oder Versprechungen. Horoskop morgen: Zwillinge Nutzen Sie den Vormittag!

Sie haben Auftrieb und können sich erfolgreich verwirklichen. Am Nachmittag und Abend kann es zu Reibereien und Verzögerungen kommen. Sie sollten jetzt Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie können künstlerische Fähigkeiten an sich entdecken und eine höhere Stufe erreichen.

Starten Sie vormittags ein Vorhaben. Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. Ziehen Sie sich vormittags zurück und kommen Sie alleine, in aller Ruhe zu einer Entscheidung.

Ein guter Vorsatz, den Sie heute fassen, hat alle Chancen auf Verwirklichung. Bleiben Sie heute noch etwas im Hintergrund. Gehen Sie klug und sparsam mit Ihrer Energie um. Am frühen Abend kann Uneinigkeit entstehen, Toleranz von beiden Seiten ist nötig!

Warten Sie ab, wenn andere versuchen, Sie zu überreden. Wenn Sie sich um des lieben Friedens Willen zu einem Zugeständnis bewegen lassen, kann es unbequem für Sie werden. Genießen Sie diesen Tag! Sie dürfen sich auf harmonische und lustige Erlebnisse mit anderen freuen.

Abends können Spannungen entstehen. Lassen Sie sich nicht in die Ecke drängen! Lassen Sie sich heute nicht von Ihren Stimmungen treiben. Begegnen Sie anderen entschlosser.

Halten Sie an einem Vorsatz fest und beweisen Sie, dass Sie es ernst meinen! Nehmen Sie jetzt nichts in Angriff, was Sie nicht voll durchschauen. Verlieren Sie keine Kraft, indem Sie sich für falsche Ideale aufopfern. Gewähren Sie anderen abends Freiraum.

Zwingen Sie sich heute zur Ordnung. Dann können Sie vor allem vormittags große Fortschritte machen. Gehen Sie klug und sparsam mit Ihrer Energie um. Bleiben Sie nachmittags im Hintergrund, lassen Sie sich nicht auf Kämpfe ein.

Tagsüber haben Sie gute Voraussetzungen, sich zu verwirklichen. Lassen Sie sich nur nachmittags nicht von anderen hemmen. Abends dürfen Sie kein Risiko eingehen





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