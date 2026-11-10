Horror-Games für die dunkle Jahreszeit: Drei Empfehlungen mit Resident Evil Requiem

Drei Horror-Games für lange Herbstabende im Überblick: Resident Evil Requiem, The Dark Pictures Anthology Directive 8020 und The Sinking City 2 im Test.

Wenn die Tage kürzer werden und der November die Dunkelheit früh bringt, passen Horror-Games besonders gut in den Alltag. Die Redaktion stellt in ihrer Übersicht insgesamt zwölf Spiele vor, die sie 2026 rezensiert hat. Der vorliegende Auszug behandelt drei davon: Resident Evil Requiem von Capcom, The Dark Pictures Anthology Directive 8020 von Supermassive Games und The Sinking City 2 von Frogwares.

Die Auswahl reicht von großen Genre-Highlights bis zu ungewöhnlichen Indie-Produktionen. Horror muss dabei nicht laut oder blutig sein. Mal entsteht die Spannung durch knappe Ressourcen und erbarmungslose Gegner, mal durch eine verstörende Geschichte oder eine Atmosphäre, die schon beim Betreten des nächsten Raumes unbehaglich wirkt.

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Resident Evil Requiem verbindet Action und Survival-Horror

Resident Evil Requiem von Capcom verbindet zwei unterschiedliche Spielstile zu einem besonders starken Teil der Reihe. Die Rezension lobt die Balance zwischen klaustrophobischen Abschnitten und actionreichen Kämpfen. Spielbar sind die FBI-Kriminalanalytikerin Grace Ashcroft und Serienveteran Leon S. Kennedy.

Grace Ashcroft steht für langsame, angespannte Passagen mit knapper Munition und intensiven Horrormomenten. Ihre Fähigkeiten sind laut Rezension für die Geschichte von zentraler Bedeutung. Leon S. Kennedy sorgt dagegen für mehr Action, wenn sich der Spieler mit Waffengewalt gegen eine Übermacht behaupten muss.

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Besonders hervorgehoben werden die Inszenierung, die Rätsel und die technische Umsetzung. Kleinere Schwächen beim Inventar und bei besonders widerstandsfähigen Gegnern verändern den Gesamteindruck nach Einschätzung der Redaktion kaum. Das Spiel ist seit dem 27. Februar 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

Im Originalpreis kostet Resident Evil Requiem rund 70 Euro in der Standard-Edition und 80 Euro in der Deluxe-Edition. Die Redaktion empfiehlt es vor allem Fans von Survival-Horror, die Atmosphäre, Rätsel und Action gleichermaßen schätzen.

Directive 8020 und The Sinking City 2 im Vergleich

The Dark Pictures Anthology Directive 8020 von Supermassive Games verlegt die Horror-Reihe ins Weltall. Die Redaktion nennt das Spiel den bisher stärksten Teil der Anthologie. An Bord des Kolonieschiffs Cassiopeia bedroht eine außerirdische Lebensform die Crew, die ihre Opfer täuschend echt imitieren kann.

Im Mittelpunkt stehen Misstrauen und Isolation: Wer ist noch Mensch, wem kann man vertrauen, und welche Entscheidung kostet möglicherweise ein Crewmitglied das Leben? Die Geschichte zieht die Spieler schnell in ihren Bann, und die klaustrophobischen Gänge des Raumschiffs werden eindrucksvoll inszeniert. Kritikpunkte sind die neuen Schleichpassagen, die nicht immer elegant eingebunden sind, sowie die deutsche Synchronisation, die stellenweise hölzern wirkt.

The Sinking City 2 von Frogwares verabschiedet sich weitgehend von der offenen Detektivarbeit des Vorgängers. Stattdessen konzentriert sich das Spiel auf klassischen Survival-Horror in der überfluteten Hafenstadt Arkham. Die Spieler durchsuchen verfallene Gebäude, lösen Rätsel, erkunden die Stadt mit dem Boot und müssen mit knapper Munition haushalten.

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Die Redaktion lobt die dichte Atmosphäre und die taktischen Kämpfe, kritisiert jedoch einzelne Dialogzeilen und eine geringe Abwechslung bei den Gegnern. Das Spiel orientiert sich an der Welt des kosmischen Grauens von H. P. Lovecraft. Wer Resident Evil und Silent Hill schätzt, findet darin ein starkes Horror-Abenteuer.

Wiederspielwert und Zielgruppen der Horror-Games

Der Wiederspielwert unterscheidet sich bei den drei Spielen deutlich. Resident Evil Requiem erhält einen hohen Wert, insbesondere für Spieler, die versteckte Details entdecken und unterschiedliche Spielweisen ausprobieren möchten. Directive 8020 bietet ebenfalls einen hohen Wiederspielwert, weil alternative Entscheidungen den Verlauf der Handlung und das Schicksal der Figuren verändern.

The Sinking City 2 liegt laut Bewertung zwischen mittel und hoch. Der Wert hängt davon ab, wie gründlich die Schauplätze erkundet und Geheimnisse aufgedeckt werden. Für Spieler, die eine verzweigte Geschichte suchen, eignet sich Directive 8020 am besten, während Action-affine Spieler bei Resident Evil Requiem auf ihre Kosten kommen.

Die Empfehlungen zeigen, wie vielfältig das Genre ist. Wer Schleichen und Rätsel mag, greift zu Resident Evil Requiem. Wer Entscheidungen und Science-Fiction bevorzugt, wählt Directive 8020, und wer klassischen Survival-Horror in einer untergehenden Stadt sucht, findet mit The Sinking City 2 ein passendes Abenteuer.