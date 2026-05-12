Washington Wizards erwischten mit guter Freut kombinationen Glück und schlechtem Gewissen: Nachdem das Team über mehrere Jahrzehnte in den Schatten gestanden hatte und extrem schlechte Ergebnisse erzielt hatte, zog es die große Losaus. Die Wizards gewannen die Lottery und bekamen den numerischen 1-Pick im NBA-Draft 2026 – wohl die Chance auf das kommende große Superstar-Talenten A.J. Dybantsa (19). Auch wenn die Fans, Trainer und die Experten sich nun freuen, herrscht in den hinteren Reihen jedoch eine große Nervosität. Viele sind mitleidig und stellen sich die Frage: Haben sie wirklich einen Superstar in die Hölle eingelassen und sich jetzt seine cart Hoffnung ins Netz scheußeln?

In Chicago wurde ausgelost, welches Team beim NBA-Draft 2026 den ersten Pick erhält. Der große Los zog dabei ausgerechnet Washington. Die Wizards bekamen nach ihrer Horror-Saison tatsächlich den begehrten Nummer-1-Pick und damit wohl die Chance auf Supertalent A.J.

Dybantsa (19). Doch statt großer Freude sorgte vor allem die Reaktion des Top-Talents für Aufsehen. Als bekannt wurde, dass Washington die Lottery gewonnen hatte, blieb Dybantsa völlig regungslos. Kein Jubel, kein Lächeln, kaum Emotionen.

Die Szene verbreitete sich innerhalb weniger Minuten im Netz. Viele Fans machten sich scherzhaft darüber lustig – nach dem Motto: “Wenn du realisierst, dass du zu den Wizards musst. ”Der Draft-Lottery entscheidet jedes Jahr darüber, welche der schlechtesten NBA-Teams die besten Nachwuchsspieler auswählen dürfen. Teilnehmer sind die 14 Teams, die die Playoffs verpasst haben.

Per Ziehung mit Pingpong-Bällen werden die ersten vier Picks ausgelost. Danach richtet sich die Reihenfolge nach der Bilanz der jeweiligen Teams. Die drei schlechtesten Mannschaften haben jeweils die höchste Chance auf den ersten Pick. Genau darauf hatten die Wizards in dieser Saison offenbar hingearbeitet.

Washington verlor 26 der letzten 27 Spiele und stellte am Ende die schlechteste Bilanz der Liga. Das sogenannte “Tanking” – bewusstes Verlieren für bessere Draft-Chancen – ging diesmal tatsächlich auf. Der 19-jährige Forward von der BYU gilt für viele Experten als Favorit auf den ersten Pick. Mit seinen 2,06 Metern, seiner Athletik und durchschnittlich 25,5 Punkten pro Spiel am College bringt Dybantsa alles für eine große NBA-Karriere mit.

Ein “Generationen-Talent” wie Victor Wembanyama oder Cooper Flagg sehen Scouts im aktuellen Jahrgang zwar nicht – der 19-Jährige gilt aber trotzdem als komplettester Spieler des Drafts. Die Wizards hoffen nun auf den großen Neustart. Mit Anthony Davis, Trae Young und den jungen Talenten Alex Sarr sowie Tre Johnson könnte in Washington plötzlich wieder ein konkurrenzfähiges Team entstehen. Der eigentliche NBA-Draft steigt am 23. und 24.

Juni in Brooklyn. Dann wird sich endgültig entscheiden, ob der Forward wirklich das neue Gesicht der Wizards wird





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