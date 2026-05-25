Horror-Serien-News: Neue Folgen von "From" und weitere gruselige Geschichten auf Paramount+

Erfahren Sie, was Sie erwartet, wenn Sie die neue Staffel von "From" und weitere gruselige Geschichten auf Paramount+ genießen.

Eine geheimnisvolle Kleinstadt wird für alle Besucher*innen zum schaurigen Gefängnis.

"From" geht endlich auf Paramount+ weiter, jede Woche erscheint eine neue Folge. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Jim (Eion Bailey) und Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) befinden sich mit ihren zwei Kindern auf einem Wohnmobil-Trip, als sie plötzlich Opfer eines mysteriösen Phänomens werden: Sie landen in einer Kleinstadt, die sie trotz aller Bemühungen nicht mehr verlassen können. Und dann, wenn es dunkel wird, verwandelt sich der Ort in einen Albtraum, in dem unheimliche, menschenähnliche Kreaturen aus den Wäldern Jagd auf die Überlebenden machen. Mit ihrer undurchdringlichen und düsteren Atmosphäre hat "From" schnell viele Fans gefunden.

Bisher durfte das Publikum innerhalb von drei Staffeln mit der amerikanischen Kleinstadt mitfiebern. Dass die Serie in eine vierte Runde geht, ist daher nicht verwunderlich. Einen ersten Einblick in die vierte Staffel gibt bereits der Trailer. Wissen kostet etwas!

Was die Truppe um Sheriff Boyd in "From" Staffel 4 erwarten wird, erzählt Serienschöpfer John Griffin ( "Mit dem Höhepunkt der dritten Staffel haben wir in vielerlei Hinsicht das Ende des Anfangs erreicht. In Staffel 4 beginnt eine neue Reise. Die Frage ist, ob sie unsere Charaktere nach Hause oder tiefer in diesen unerbittlichen Albtraum führt.

" ). Seit seiner Kindheit wird Kyle Barnes (Patrick Fugit) von Dämonen verfolgt. Erst als Erwachsener ist er in der Lage, sich seinen alten Traumata zu stellen. Doch bei der Vergangenheitsbewältigung macht er eine erschreckende Entdeckung: Er spielt eine wichtige Rolle in der kommenden Apokalypse – aber welche?

Teenager Paul (Iain De Caestecker) wird immer wieder von apokalyptischen Albträumen heimgesucht. Es stellt sich heraus, dass er eine Verbindung zum Jenseits hat. Der rachsüchtige Geist Polus (Ian Hanmore) schafft den Sprung aus dem Reich der Toten und nur Paul kann eine Welle der sogenannten Fades aufhalten. Im England der 1890er-Jahre übernehmen Nathan Appleby (Colin Morgan) und seine zukünftige Frau Harriet (Tallulah Rose Haddon) eine alte Farm, die als Lebensgrundlage für die gemeinsame Zukunft dienen soll.

Doch schon bald stellen das Paar fest, dass übernatürliche Mächte auf dem Grundstück wirken





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