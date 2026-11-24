Bei der Partie zwischen Galatasaray und Aston Villa erzielte Deniz Gül das entscheidende 1:0, wobei Ex-Bayern-Profi Nicolas Jackson ihm versehentlich mit Stollen ins Gesicht traf. Gül erlitt sichtbare Verletzungen, kehrte jedoch mit Verband ins Spiel zurück.

In der zweiten Hälfte erzielt Galatasaray s Deniz Gül den Treffer des Tages - dabei erwischt ihn Ex-Bayern-Profi Nicolas Jackson voll im Gesicht. Die Bilder, die folgen, sind nichts für schwache Nerven.

Das tut schon beim Zuschauen weh! Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson hat beim Champions-League-Spiel zwischenIn der 77. Minute segelte eine Ecke in den Strafraum von Villa. Dort setzte Deniz Gül nach kurzem Ping Pong energisch nach und köpfte den Ball zum 1:0 über die Linie.

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Jackson, der den Gegentreffer verhindern wollte, traf den Türken dabei mit seinen Stollen mit voller Wucht im Gesicht. Champions League: Jackson verursacht Horror-Szene Gül drehte kurz zum Jubeln ab, merkte aber schnell, dass er getroffen worden war, und ging zu Boden. Die TV-Bilder offenbarten dann, wie heftig der Treffer von Jackson gewesen sein musste. Blutüberströmt lag Gül auf dem Rasen, die Teamärzte von Galatasaray eilten zur Hilfe.

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Minutenlang wurde der Torschütze am Spielfeldrand behandelt, während seine Mannschaft in Unterzahl weiterspielte. Als Gül aufs Feld zurückkam, tat er dies mit einem weißen Verband, der ihm über die Nase ums ganze Gesicht gewickelt worden war. Damit brachte er das Spiel dann tatsächlich auch zu Ende. Gül war erst in der 62.

Minute eingewechselt worden und avancierte mit seinem Treffer zum Matchwinner. Eine Gelbe Karte gab es für den Verursacher Jackson trotz der heftigen Bilder übrigens nicht. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert, der das Spiel leitete, verzichtete auf eine Verwarnung.