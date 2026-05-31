Horrorfilme mit Minimalbudget verdrängen Star Wars von der Kinospitze in den USA

Zwei äußerst kostengünstige Horrorfilme haben "The Mandalorian & Grogu" nach nur einer Woche von der Spitze der US-Kinocharts verdrängt. Während der Star-Wars-Film hinter den Erwartungen zurückblieb, erzielten "Obsession" und "Backrooms" sensationelle Ergebnisse und stellten neue Rekorde auf.

Zwei äußerst kostengünstig produzierte Horrorfilme haben die US- Kinocharts im Sturm erobert und den neuen Star-Wars-Film " The Mandalorian & Grogu" bereits nach weniger als einer Woche von der Spitzenposition verdrängt.

Während "The Mandalorian & Grogu" mit einem Einspielergebnis von nur 25 Millionen US-Dollar in der zweiten Woche einen deutlichen Rückgang von fast 70 Prozent verzeichnete und auf Platz drei abrutschte, sicherten sich "Obsession - Du sollst mich lieben" und "Backrooms" die ersten beiden Plätze. Diese Erfolge sind umso bemerkenswerter, da beide Produktionen mit minimalem Budget auskamen, wie Jason Blum, Chef von Blumhouse, betonte: "Blumhouse-Atomic Monster hält an diesem Wochenende die Plätze 1 und 2 der US-Kinocharts; und beide Produktionen kosteten geradezu nichts.

Die Kinosäle sind berstend voll. Was für eine großartige Zeit, Horrorfilme zu drehen.

" Die beiden Horrorfilme stammen von Blumhouse und Atomic Monster, die 2024 fusionierten, und repräsentieren das Debüt von zwei YouTubern als Spielfilmregisseuren: Curry Barker für "Obsession" und Kane Parsons für "Backrooms". Besonders "Obsession" zeigt eine außergewöhnliche Steigerung der Zuschauerzahlen: Nach einer knapp 40-prozentigen Zunahme in der zweiten Woche folgte in der dritten Woche ein weiteres Plus von 20 Prozent - eine Seltenheit im Horrorgenre und ein klares Zeichen für starke Mundpropaganda.

"Backrooms" hingegen hat für den Independent-Verleih A24 den bisherigen Startrekord von "Civil War" mehr als verdreifacht. Trotz des allgemein positiven Empfangs für "The Mandalorian & Grogu" - die Publikumswertung auf Cinemascore liegt bei 88 Prozent - bleibt der Film hinter den kommerziellen Erwartungen zurück, die an einen klassischen Star-Wars-Blockbuster geknüpft wurden.

Mit einem Gesamteinspiel, das nur knapp über dem des als Flop geltenden "Solo: A Star Wars Story" liegt, der seinerzeit etwa 300 Millionen US-Dollar kostete, muss das Studio nun den überraschenden Erfolg der low-budget Horrorproduktionen zur Kenntnis nehmen. Dieser Trend unterstreicht ein verändertesKinolandschaft, in der kreative, kostengünstige Projekte etablierte Franchises herausfordern können. Die Entwicklung könnte langfristige Auswirkungen auf die Produktionsstrategien in Hollywood haben, da sie zeigt, dass innovatives Storytelling und effektives Marketing selbst mit minimalen Mitteln große Erfolge feiern können.

Während "The Mandalorian & Grogu" als solider Familienfilm punktet, sprechen die anhaltend hohen Besucherzahlen bei den Horrorfilmen für ein anhaltendes Publikumsinteresse an gruseligen, aber preiswerten Unterhaltungsformaten. Für die Branche ist es ein "Was für eine Zeit, Horrorfilme zu drehen.





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