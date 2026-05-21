Ein norwegisches Bergwandererpaar erlebt einen Unfall auf dem Weg nach oben. Der Betroffene verliert das Bewusstsein und steckt sich den Kopf an. Glücklicherweise wird die Situation schnell und effektiv angegangen und das Paar von dem Krankenhaus للعinneng auf dem Rücken gebracht.

Was als entspannter Urlaub in den Berg en anfing, endete mit einem Besuch im Krankenhaus. So war Uldal mit seiner Freundin wandern, als er einen schweren Unfall erlitt.

"Uns war auf einem Wanderweg unterwegs, als plötzlich verdammter Schnee vom Berg gekommen ist. " Durch das Übel kam Uldal zu Fall und schlug sich den Kopf an. Laut seiner Freundin Gro Randby (24), ebenfalls eine Biathletin, verlor der Norweger dabei sogar kurz das Bewusstsein. Randby reagierte schnell und wählte den Notruf.

"Gro hat gesagt, dass wir zu einer Wanderhütte geführt wurden. Das Rote Kreuz kam und wir sind dann mit einem Schlitten zum Krankenwagen gefahren. Ich bin sehr dankbar, dass wir Hilfe bekommen haben.

" Denn: Der Unfall hätte noch viel schlimmer enden können. Uldal: "Als ich im Krankenhaus mein Gedächtnis zurückerlangt habe, musste ich ein wenig mit meinen Zehen wackeln. Ich war unglaublich dankbar, dass ich nicht gelähmt war. Das sagt einiges darüber aus, wie wenig Kontrolle ich in diesem Moment hatte.





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