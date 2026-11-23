Dass es nicht einfach werden würde, die Widerstandszone zwischen 219,40 EUR und 222 EUR zu durchbrechen, hatte ich in der letzten Analyse erörtert. Dass die Aktie von SAP aber in so kurzer Zeit dermaßen zusammengefaltet wird, war nicht zu erwarten.

Die Quartalszahlen von Ende Juli hatten den Startschuss für eine massive Erholung geliefert, wie man sie bei einem DAX-Schwergewicht nur selten sieht. Ausgehend von 127,56 EUR war die SAP-Aktie in zwei großen Etappen bis an dieDort führte der Bruch der zum massiven Anstieg gehörenden steilen Aufwärtstrendlinie allerdings ab dem vergangenen Dienstag zu einer gewaltigen Verkaufswelle, die den Kurs fast senkrecht unter die Unterstützung bei 192,12 EUR und damit in die Range aus dem August und September einbrechen ließ.

Von der Reaktivierung des Aufwärtstrends weit entfernt, kämpfen die Bullen aktuell gegen weitere Verluste. `Wenigstens fällt auch der Ölpreis weiter´, möchte man angesichts der enormen Schwäche bei den Indizes seufzen. Ein paar Stunden, ggf. Tage mit einer steilen Erholung sind jetzt dennoch möglich, vor allem in den USA. Gold und Silber tut die Erholung auch gut, beim Bitcoin schützt sie noch vor einer weiteren Implosion.

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Die Zeiten des exponentiellen Anstiegs sind bei einer von Deutschlands Vorzeige-Halbleiter-Aktien seit dem Anstieg an das mittelfristige Zielgebiet bei 60,60 EUR vorbei. Aktuell gilt es, die nachlassende Volatilität zu nutzen, um eine Bodenbildung einzuleiten. Diese könnte mit einer Bärenfalle starten. Wie entwickeln sich Gold, Silber, Platin und Palladium?

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