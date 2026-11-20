Der Unions-Sportchef Horst Heldt erwartet ein hartes Derby gegen RB Leipzig und den formstarken Angreifer Brajan Gruda, der mit Liverpool und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht wird.

Berliner Fußballfans müssen sich auf ein entscheidendes Duell im olympiastadion einstellen. Der 1. FC Union Berlin tritt am Sonnabend um 15.30 Uhr gegen Rasenballsport Leipzig an. Die Berliner befinden sich in einer schwierigen Phase. Sie leiden unter einer langen Torflaute und kämpfen hart gegen den Abstieg. Der Druck auf die sportliche Leitung wächst zusehends.

Horst Heldt erwartet starken Gegner

Horst Heldt, der Sportchef des 1. FC Union, hat klare Worte gefunden. Er sitzt am kommenden Wochenende mit Trainer Mauro Lustrinelli und Präsident Dirk Zingler auf der Tribüne. Heldt betonte, dass man vor dem jungen Flügelspieler Brajan Gruda keine Angst habe. Er承认, dass dieser ein außergewöhnlich guter Spieler ist. Für Heldt war Grudas Potenzial schon vorher bekannt. Die Fachleute haben seine Qualität längst erkannt. Jetzt steht die Probe auf das Exempel.

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Brajan Gruda im absoluten Überfluss

Der 22-Jährige hat Leipzig nach einem schwachen Saisonstart stabilisiert. Er sammelte in den letzten vier Bundesliga-Spielen vier Assists. In der Champions League sorgte er für Aufmerksamkeit. Er gab eine Vorlage gegen Manchester City. Zudem erzielte er den entscheidenden Treffer beim Sieg gegen den PSV Eindhoven. Seine Leistungen haben internationale Kreise gezogen. Englische Medien verknüpfen ihn mit einem Transfer nach Liverpool. Die spanische Zeitung Sport nannte ihn einen Zauberer.

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Karriere und Nationalmannschaft

Gruda kam 2023 und 2024 durch Mainz 05 bekannt. Im Sommer 2024 wechselte er für 31,5 Millionen Euro zu Brighton. Dort konnte er sich unter Fabian Hürzeler nicht durchsetzen. Er kam auf nur 18 Einsatzzeiten in der Startelf. Im Februar erfolgte die Leihe zurück nach Berlin. Seitdem steigt er weiter. Im September wurde er für die Nationalmannschaft nominiert. Eine Muskelzerrung verzögerte den Einsatz. Später beeindruckte er gegen Serbien und die Niederlande. Jürgen Klopp lobte seine Kreativität.

Kritik und Entwicklungspotenzial

Der DFB-Trainer hat jedoch auch Kritik. Gruda muss in defensiven Umschaltmomenten besser werden. Klopp meinte, er dribbele zu oft. Dies könne die Sicherheit im Spiel mindern. Trainer Martin Demichelis lobt jedoch die Arbeit nach vorne. Gruda jagt Bällen jetzt intensiver hinterher. Er spürt den Nutzen für das Team. Diese Entwicklung ist wichtig für die Zukunft. Sky meldet eine Kaufoption von 30 Millionen Euro. Der Preis ist angemessen für seinen aktuellen Status.