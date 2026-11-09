Horst Heldt kritisiert Union Berlin nach 0:2 gegen Freiburg

Union-Manager Horst Heldt übt scharfe Kritik am Spiel seiner Mannschaft nach der 0:2-Niederlage in Freiburg. Der Verein steht im Abstiegskampf.

Horst Heldt, der Sportmanager von Union Berlin, hat nach dem 0:2-Auswärtssieg des SC Freiburg eine deutliche Abrechnung mit der Leistung seiner Mannschaft betrieben. Die Partie endete mit einer klaren Niederlage, die Heldt in einem Interview auf dem Streamingdienst DAZN als vollständig verdient einstufte. Er hob dabei insbesondere die mangelnde Kontrolle im eigenen Spielrhythmus hervor, was sich negativ auf die Offensive auswirkte.

Horst Heldt analysiert defensive Schwächen

Der Manager betonte, dass das Team über die gesamte Spielzeit, und besonders in der ersten Halbzeit, nicht in der Lage war, den Ball sicher in den eigenen Reihen zu halten. Nach jedem dritten Passwechsel verlor Union Berlin den Ball wieder. Dies führte dazu, dass Torhüter der Kontergegner oft zur ersten Bedrohung wurden, was Heldt als bezeichnendes Zeichen für die aktuelle Krise wertete. Die statistische Lage untermauerte diese Kritik: Jeder vierte Pass endete als Fehlpass. Auch im Zwischenraum verloren die Köpenicker häufig die Ballkontrolle und zeigten kaum taktische Ideen, um die Freiburger Defense effektiv zu durchbrechen.

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Offensive Insassen warten bis zur 60. Minute

Die mangelnde Ballkontrolle führte dazu, dass Union Berlin erst in der 60. Minute zum ersten Torschuss kam. Oliver Burke, der 29-jährige Angreifer, war dabei derjenige, der diesen ersten Versuch nachlegte. Bis dahin dominierte das Spielgeschehen largely die gegnerische Mannschaft. Heldt merkte an, dass der Fokus nun auf dem reinen Punktgewinn liegen muss, um die aktuelle Situation zu bereinigen. Das Ziel ist es, den Abstand nach oben nicht weiter anwachsen zu lassen und sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Der Manager erklärte, dass ein Mix aus erfolgreicher Spielweise und Pragmatismus gefunden werden muss, um die Punkte einzufahren.

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Supporter fordern Klassenerhalt mit aller Gewalt

Nach dem Abpfiff zeigten die Fans ihre Unzufriedenheit und ihre Entschlossenheit durch das Skandieren von Sprechchören wie Mit aller Gewalt Klassenerhalt. Für Horst Heldt ist die Situation im Abstiegskampf keine Überraschung. Er wies darauf hin, dass Union Berlin zu den Vereinen gehört, die jedes Jahr darum kämpfen müssen, den Klassenerhalt in der Liga zu sichern. Dies sei eine bekannte Realität, die der Verein jedoch bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich bewältigt habe. Die Erfahrung sei gegeben, um auch in dieser schwierigen Phase das Ziel der sicheren Klasse zu erreichen.

Saisonstart historisch schwach für die Eisernen

Die aktuelle Tabellenkonstellation ist für Union Berlin historisch bedenklich. Der Saisonstart zählt zu den zweitschwächsten in der Bundesligageschichte des Vereins. Nach neun Spielen stehen die Eisernen bei lediglich sieben Punkten. Weniger Punkte gab es nur in der Saison 2023/24, als die Mannschaft am Ende der Partie sechs Zähler auf dem Konto hatte. Trotz der schwierigen Lage verweist Heldt auf die bisherige Bilanz des Vereins. Auch in der vergangenen Saison gelang der Klassenerhalt, was als Beleg für die Fähigkeit des Managements und der Strukturen dient. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um die Negativserie zu durchbrechen und die Position in der Liga zu stabilisieren.