Sportchef Horst Heldt kritisiert die mangelnde offensive Qualität bei Union Berlin. Mit einem neuen Offensivspieler im Winter soll die Situation verbessert werden, um den Klassenerhalt zu sichern.

Horst Heldt hat trotz seiner öffentlichen Zuversicht in den Erhalt der Bundesliga-Mitgliedschaft deutliche Worte gefunden, um die aktuellen Defizite des 1. FC Union Berlin aufzuzeigen. Am Sonntagabend äußerte der Sportchef des Vereins sein Vertrauen in die Mannschaft, doch die vorhergehenden zwei Stunden ließen diese Aussage angesichts der sportlichen Lage wie einen Widerspruch erscheinen.

Wer weiterhin an den Klassenerhalt in Köpenick glauben möchte, muss sich mittlerweile mit der Qualität des eigenen Kaders auseinandersetzen. Die offensive Linie hat in der vergangenen Zeit enttäuscht und sorgt für wachsende Skepsis in den Reihen der Fans und Experten.

Horst Heldts Kaderstrategie zeigt Schwächen

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Der Versuch von Horst Heldt, Union Berlin durch einen neuen, offensiveren Spielstil zu präsendieren, ist bislang im buchstäblichen Sinne nach hinten losgegangen. Die Verantwortung für diese Entwicklung trägt der Sportchef gleichermaßen, da er bei der Zusammenstellung des Offensivkaders immer wieder enttäuscht hat. Während die Abwehr im Sommer ordentliche Arbeit leistete und den Verlust von Danilho Doekhi sowie Diogo Leite durch Zeno van den Bosch, Felix Uduokhai und Marvin Friedrich gut compensiert hat, fehlen im Angriff die entscheidenden Qualitätsmerkmale. Keine andere Mannschaft hat in dieser Saison so wenige Torschüsse abgegeben wie Union Berlin, und nur Schalke 04 traf seltener. Diese Statistiken zeugen von einem eklatanten Mangel an Schärfe vor dem Tor, der nicht allein auf Verletzungspech oder ein geringes Budget zurückzuführen ist.

Verluste und Fehlplanungen im Angriff

Die Situation wurde durch den kurzfristigen Abgang von Ilyas Ansah weiter verschärft, der einem irrsinnigen Angebot aus England folgte. Ein Manager muss für derartige Fälle vorsorgen, doch Horst Heldt ist dieser Aufgabe nicht gerecht geworden. Weder gelang es ihm, Spieler wie Marin Ljubicic oder Oliver Burke unterzubringen, noch wurde mit Emmanuel Latte Lath ein wirklich überzeugender Ersatz gefunden. Seit Heldt im Amt ist, wechselten mit Bo Svensson, Steffen Baumgart und nun Giovanni Lustrinelli gleich drei Trainer, die alle offensiver spielen wollten. Trotz dieser häufigen Personalien an der Seitenlinie hat der Sportchef in zweieinhalb Jahren keinen einzigen Offensivspieler verpflichtet, der konstant überzeugen konnte. André Ilic ist die einzige Ausnahme in dieser Bilanz.

Fordernde Wintertransfers zur Rettung der Saison

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Im Januar muss Horst Heldt dringend Abhilfe schaffen, um die sportliche Katastrophe abzuwenden. Trainer Giovanni Lustrinelli zögerte am Sonntagabend keine Sekunde, als er nach Verstärkungen für den Angriff gefragt wurde. Er bestätigte, dass der Kontakt zum Sportchef besteht und man eine klare Vorstellung davon hat, welche Spielertypen benötigt werden. Diese Forderung nach Offensive ist notwendig, um die statistischen Schwächen zu beheben und wieder Tore zu erzielen. Der Schweizer Trainer kann jedoch nur hoffen, dass er bis zu den geplanten Wintertransfers noch an der Seitenlinie steht, da im Profifußball die Entlassung eines Trainers deutlich einfacher erscheint als die eines Sportchefs.

Zukunft von Horst Heldt am Spielberg gefährdet

Es wird zunehmend klar, dass auch für Horst Heldt die bevorstehende Transferperiode über seine berufliche Zukunft entscheiden wird. Der Druck steigt, da die sportlichen Ergebnisse und die qualitative Ausrichtung des Kaders nicht den Erwartungen des Vereinsmanagements entsprechen. Die Kritik an der Offensive ist berechtigt, da der Angriff alles andere als bundesligareif wirkt. Die Kombination aus fehlenden Toren, wenigen Schüssen und der Inkonstanz der neu verpflichteten Spieler lastet schwer auf dem Sportchef. Ob es gelingen wird, die Situation im Winter zu wenden oder ob Horst Heldt den Spielberg verlassen muss, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.