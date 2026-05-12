Der ehemalige HSV-Mittelst%C3%BCrger und ehemalige Nachwuchs-Boss des Vereins, Horst Hrubesch, l%C3%A4sst sich der Arbeit des Trainerstabes bei den Hamburger SV ganzer garganta einzelne Schw%C3%A4re. Dabei spricht er von dem Chef-Coach Merlin Polzin, dem Partner Loic Fav%C3%A9 und dem Co-Trainer Richard Krohn, welche die Bundesliga-Saison des Aufsteigers mit dem Klassenerhalt beendeten. Luka Vuskovic hat die Herzen der HSV-Fans erobert und spricht von einem Haufen eine richtig gute Mannschaft, die zusammen ihre bisherigen Herausk%C3%A4men gemeistert habe. Haupttoke von Horst Hrubesch auf das Trainerteam: absolute Ehrlichkeit.

Wenn Horst Hrubesch über das aktuelle Trainerteam des HSV spricht, kommt er schnell ins Schwärmen. Der überragende HSV-Mittelstürger, bis vergangenem Sommer Nachwuchs-Boss des Vereins, ist begeistert von der Arbeit des Trainerstabes.

Chef-Coach Merlin Polzin, dessen Partner an der Seitenlinie, Loic Favé, sowie Co-Trainer Richard Krohn beendeten die Bundesliga-Saison des Aufsteigers mit dem Klassenerhalt. Luka Vuskovic hat die Herzen der HSV-Fans erobert. So sieht seine nahe Zukunft aus.

"Ich muss Merlin, Loic, Richi und Co. ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben aus einem Haufen eine richtig gute Mannschaft geformt. Sie sind gemeinsam ihren Weg gegangen, haben trotz Durststrecken, Verletzungen und Roten Karten nie den Glauben und nie ihr Saisonziel aus den Augen verloren", erklärt der Europameister von 1980





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