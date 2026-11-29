Ob „Bares für Rares“, „Höhle der Löwen“, „Let's Dance“ oder „TV Total“: Der Trend geht zur jeweils eigenen Weihnachtsausgabe. So wird in TV-Shows gefeiert.

Ob „Bares für Rares“, „Höhle der Löwen“, „Let's Dance“ oder „TV Total“: Der Trend geht zur jeweils eigenen Weihnachtsausgabe. So wird in TV-Shows gefeiert. Die sogenannte schönste Zeit des Jahres ist da: Sender wie ARD, ZDF, RTL, Vox, ProSieben verpassen einigen ihrer Formate eine weihnachtliche Ausgabe.

In der Adventszeit und über die Feiertage sorgen Shows mit Weihnachtsspecials für festliche Unterhaltung. Eine Übersicht:Giovanni Zarrella, der sich vor seinen Shows komplett abschottet , lädt am Donnerstag vor dem zweiten Advent wieder Stars ein, um gemeinsam mit dem Publikum die Weihnachtszeit einzuläuten. Neben musikalischen Auftritten und Weihnachtshits steht der gute Zweck im Mittelpunkt: Während der Live-Show aus Offenburg werden Spenden zugunsten von „Brot für die Welt“ und „Misereor“ gesammelt .

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Promis wie Thomas Anders, Vanessa Mai und David Garrett sind dabei. In dieser Weihnachtsausgabe des Vox-Spitzenköche-Duells „Kitchen Impossible“ hat Tim Mälzer das Kulinarik-Paar Elif Oskan und Markus Stöckle aus Zürich zu Gast sowie Philipp Vogel aus Berlin. Während Mälzer und Oskan in die finnische Weihnachtsstadt Turku reisen, öffnen Stöckle und Vogel in den spanischen Pyrenäen die schwarze Box. Wer meistert sein festliches Drei-Gang-Menü und wer versagt?