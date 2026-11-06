Horst Lichter: Karriere, Schicksalsschläge und Erfolg mit Bares für Rares

Horst Lichter bleibt Trodelstar. Nach Herzinfarkt und Schlaganfällen führt er Bares für Rares erfolgreich durch. Ein Blick auf seine harte Jugend, die Ehe mit Nada und den Film mit Oliver Stokowski.

Der Entertainer Horst Lichter etablierte sich als eine der fixen Größen im deutschen Fernsehprogramm. Seine Sendung Bares für Rares gehört zu den größten Quotenereignissen des ZDF im täglichen Programm. Die Show wurde mittlerweile in die Prime Time verlegt, wo regelmäßig Sonderausgaben ausgestrahlt werden. Lichter denkt derzeit nicht daran, seine Tätigkeit zu beenden, sondern widmet sich voll und ganz der Trödelpräsentation.

Die Karriere von Horst Lichter ist von außergewöhnlichen Wendungen geprägt. Bevor er in den 1990er-Jahren ins Fernsehen kam, durchlebte der gebürtige Rommerskirchener eine sehr schwere Phase. Er absolvierte eine Ausbildung zum Koch, arbeitete danach jedoch jahrelang auf einem Schrottplatz. Diese harten Jahre hat er in Talkshows und in seinem autobiografischen Buch immer wieder beschrieben.

Also read „Macht die Sache hochinteressant“: Flohmarktfund bei „Bares für Rares“ stammt aus 90er-Kultshow

Noch vor Vollendung seines 30. Lebensjahres trafen Horst Lichter mehrere schwere Gesundheitsschläge. Er erlitt zwei Schlaganfälle sowie einen Herzinfarkt. Diese Ereignisse hätten seine Karriere und sein Leben massiv beeinträchtigen können, doch er stand wieder auf.

Auch im privaten Bereich musste Horst Lichter tragische Schicksalsschläge verkraften. Aus seiner ersten Ehe gingen drei Kinder hervor. Das erste Kind verstarb im Alter von nur sechs Monaten an plötzlichem Kindstod. Diese tiefe Zerknirschung prägte seinen weiteren Lebensweg maßgeblich.

Advertisement

Privates Leben und Ehe mit Nada

Seit dem Jahr 2009 ist Horst Lichter mit seiner dritten Ehefrau Nada verheiratet. Zum Zeitpunkt der Eheschließung war er bereits als etablierter Fernsehstar bekannt. Die Partnerschaft ist fest und begleitet ihn bei seinen öffentlichen Auftritten. Lichter gilt als bekennender Oldtimer-Fan, ein Interesse, das ihn auch mit seiner Familie verbindet.

Doppelleben mit Johann Lafer

Horst Lichter feierte seinen großen Durchbruch durch die ZDF-Reihe Lafer! Lichter! Lecker!. In der Sendung kochte er gemeinsam mit dem Koch Johann Lafer mit Prominenten. In diesem Format verkörperte Lichter den vermeintlich ungeschickten Gegenpart zu Lafer, der als Perfektionist galt. Dabei kam es immer wieder zu inszenierten Pannen, etwa wenn ihm ein Pfund Butter zu viel in die Pfanne fiel.

Die Streiche waren nur gespielt. Lichters eigene Mutter mochte diese Inszenierung nicht. Sie warf ihrem Sohn vor, im Leben immer nur den Clown zu spielen. Diese Kritik hatte der Fernsehkoch persönlich zu hören bekommen, auch wenn die Show weiterhin ein Erfolg wurde.

Verfilmung durch Oliver Stokowski

Horst Lichter wurde mittlerweile auch zum Gegenstand einer Verfilmung. Der Fernsehfilm Horst Lichter - Keine Zeit für Arschlöcher basiert direkt auf seiner Autobiografie. In dieser Produktion übernahm der Schauspieler Oliver Stokowski die Hauptrolle. Er stellt den Entertainer dar und begleitet ihn auf dem Weg von den Schrottplätzen zur TV-Leitplanke.

Advertisement

Gerüchte über einen endgültigen Ausstieg aus Bares für Rares tauchten immer wieder auf. Horst Lichter selbst postete auf Instagram ein Bild von sich, das ihn im Alter von 16 Jahren zeigt. Er betonte dabei sein ikonisches Moped-Flair und den Schnauzer, den er bereits in jungen Jahren trug. Auch die Behauptungen, er wolle für Reality-TV neu durchstarten, waren lediglich Scherze.