Horst Lichter ist entsetzt über einen seltenen Zahnarzt-Übungskopf aus den 60er-Jahren. Experten klären auf, doch die Bieter sind skeptisch.

Horst Lichter zeigte deutlich sichtbares Entsetzen, als er das Verkaufsobjekt sah. Er rief: "Oh mein Gott, was ist das? Oh, Jesus Maria". Der Moderator staunte über den Kunststoff-Kopf, den er für eine echte Kuriosität hielt. Er erklärte jedoch auch offen, dass er keine Ahnung habe, was dieser Gegenstand genau sei.

Herkunft und medizinischer Zweck des Objekts

Der Verkäufer Heiko erzählte, er habe den Kopf vor circa zehn Jahren im Internet ersteigert. Seine Motivation war es, Kuriositäten und seltene Sachen zu sammeln. Als der Gegenstand nach Hause kam, habe sich seine Frau erschrocken gezeigt. Heiko bat Horst Lichter, seiner Frau schöne Grüße auszurichten, woraufhin dieser scherzte: "Ich auch!".

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Die Expertin Annika Raßbach klärte schließlich den wahren Zweck des Objekts auf. Es handelt sich um ein Modell zur Übung der Zahnmedizin. Der Schädel ohne Latex-Schicht erinnere optisch stark an einen Totenkopf. Die Fachfrau erklärte zudem, dass man an diesem Modell gelernt habe. Sie hob die realistische Zunge als Detail hervor und lud die anwesenden Händler ein, den Kopf anzufassen.

Reaktionen der Experten und Bieter

Annika Raßbach zeigte sich begeistert von dem Stück und liebte es. Sie sagte sogar: "Mir fehlen die Worte." Im Gegensatz dazu zeigte Horst Lichter große Zurückhaltung. Auf die Aufforderung, den Kopf anzufassen, weigerte er sich vehement und rief nur: "Ne!". Julian Schmitz-Avila kommentierte das merkwürdige Ausstellungsstück im Händlerraum mit den Worten: "Um Gottes willen!". Anaisio Guedes nannte das Objekt "sehr skurril".

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Julian Schmitz-Avila wollte vom Verkäufer wissen, ob dieser Arzt sei. Heiko bejahte dies nicht. Er erklärte stattdessen, dass es sich um einen Zahnarzt-Übungskopf aus den 60er-Jahren handle. Wolfgang Pauritsch sinnierte über den praktischen Nutzen und meinte, so sitze man auf einem Zahnarztstuhl. Er fügte scherzhaft hinzu: "Augen zu, Mund auf und hoffen, dass alles gut wird." Friedrich Häusser nannte den Gegenstand äußerst selten.

Bieterverlauf und finaler Verkaufspreis

Der Bieterprozess begann mit einem Angebot von Wolfgang Pauritsch in Höhe von 60 Euro. Julian Schmitz-Avila folgte mit 80 Euro. Friedrich Häusser erhöhte das Gebot anschließend auf 100 Euro. Julian Schmitz-Avila dachte laut nach, ob er noch mehr bieten solle. Heiko preiste den Kopf als äußerst selten und nannte einen Wunschpreis von 200 bis 300 Euro.

Die Expertin Annika Raßbach empfahl einen Preis von 200 Euro. Sie überlegte laut, wie man den Kopf umbauen könnte. Ihrer Idee nach sollte eine Lampe ins Innere gestellt werden, sodass es aus dem Mund leuchtet. Das höchste Gebot von 100 Euro fand der Verkäufer zu niedrig. Julian Schmitz-Avila erklärte jedoch, dass er sich nicht mehr dafür begeistern könne und entschuldigte sich.

Wolfgang Pauritsch erklärte ebenfalls, dass er kein höheres Gebot abgeben werde. Das finale Gebot blieb somit bei 100 Euro. Heiko musste den Kopf wieder mit nach Hause nehmen. Er befürchtete, dass seine Frau "Schade!" sagen würde. Er erinnerte sich noch einmal daran, wie sehr sich seine Frau erschrocken hatte, als er den Kopf mitgebracht hatte.