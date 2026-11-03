Horst Lichter und Detlev Kümmel entlarven gefälschte Holztruhe auf Bares für Rares

Die Geschwister Kellerer und Lobsien wurden auf Bares für Rares Opfer von Antiquitätenfälschern. Experte Detlev Kümmel enttarnt die Truhe als billigen Nachbau.

Das beliebte ZDF-Format "Bares für Rares" bietet regelmäßig Einblicke in die Welt der Antiquitäten, doch nicht jede Einlieferung entspricht der Wahrheit. Als das Geschwisterpaar Catharina Kellerer und Christian Lobsien aus Schleswig-Holstein mit einer historischen Holztruhe im Händlerraum erschienen, herrschte zunächst große Erwartungshaltung vor. Die Eigentümer glaubten fest an den immensen Wert des Stücks, das ihr Großvater einst für 5.000 D-Mark erworben hatte. Sie hofften auf einen finanziellen Gewinn, der ihre lang gehegten Träume vom Reichtum erfüllen könnte. Gastgeber Horst Lichter zeigte sich zunächst beeindruckt von der Erscheinung des großen Möbelstücks und der damit verbundenen Geschichte.

Experte Detlev Kümmel deckt Betrugsfall auf

Die Realität sah jedoch vollkommen anders aus, als der renommierte Sachverständige Detlev Kümmel die Begutachtung des Möbelstücks übernahm. Er musste den Geschwistern mitteilen, dass die Holztruhe eine bewusste Fälschung ist. Das aufgedruckte oder eingestanzte Datum 1763 diente ausschließlich als Täuschungsmanöver, um ein modernes Objekt als wertvolle Antiquität aus dem 18. Jahrhundert zu tarnen. Kümmel konnte durch technische Merkmale belegen, dass das Möbelstück tatsächlich aus den 1970er-Jahren stammt und bewusst in den Alterungsprozess getrimmt wurde. Die verwendete Holzart und das spezifische Gewicht des Stücks wiesen eindeutig auf eine zeitgenössische Fertigung hin.

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Diese Diagnose traf die Geschwister bitter, da sie das wertlose Möbelstück seit nahezu 50 Jahren gehortet hatten. Der Schmerz darüber, jahrelang an einem Betrug beteiligt gewesen zu sein und den Wert der Sache massiv überschätzt zu haben, ist für viele Besitzer schwer zu verdauen. Für Catharina Kellerer und Christian Lobsien bedeutet dies nicht nur den Verlust einer finanziellen Hoffnung, sondern auch den emotionalen Aufbruch einer langen Illusion. Die Tatsache, dass ein so erfahrener Experte wie Kümmel die Täuschung durchschaute, hebt die Skandalösität des Falls hervor. Horst Lichter selbst war zuvor auf den Betrug hereingefallen, was zeigt, wie ausgefeilt solche Fälschungen heutzutage sein können.

Keine Händlerkarte wegen betrügerischer Absicht

Nach den strengen Regeln der Sendung "Bares für Rares" gibt es klare Richtlinien für den weiteren Verlauf nach der Begutachtung. Wenn ein Gegenstand als klar gekennzeichneter zeitgenössischer Nachbau gilt, könnte er theoretisch für einen geringen Preis an Händler verkauft werden. In diesem speziellen Fall handelte es sich jedoch um eine Fälschung, die in betrügerischer Absicht angefertigt wurde. Die Eigentümer hatten das Möbelstück absichtlich als älteres Stück ausgegeben, um einen höheren Preis zu erzielen. Aufgrund dieser bewussten Irreführung und der absichtlichen Täuschung war es Horst Lichter untersagt, dem Geschwisterpaar die begehrte Händlerkarte zu überreichen.

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Diese Karte ist der entscheidende Passierschein, um den Gegenstand in den Händlerraum zu bringen und dort mit den Fachhändlern wie Waldi und dem restlichen Team um einen Preis zu feilschen. Da diese Voraussetzung aufgrund des Betrugsgrades nicht erfüllt war, durften Catharina Kellerer und Christian Lobsien ihre Truhe nicht weiterverkaufen. Als Konsequenz mussten die Geschwister das Möbelstück wieder mit nach Hause nehmen. Sie verloren die Chance auf einen möglichen Verkaufserlös und müssen nun mit der Tatsache leben, dass das Stück keinen antiken Wert besitzt.

Konzept der Sendung bleibt bei Fälschungen strikt

Das Grundkonzept von "Bares für Rares", das bis heute unverändert bleibt, basiert auf der Ehrlichkeit der Eigentümer und der Authentizität der angebotenen Waren. Menschen wie Catharina Kellerer und Christian Lobsien lassen ihre Ware zunächst von fachkundigen Sachverständigen bewerten. Erst wenn ein positiver Wert oder ein Verkaufsinteresse festgestellt wird, findet die Versteigerung im Händlerraum statt. Eine zwingende Voraussetzung dafür ist, dass es sich bei der Ware nicht um eine Fälschung handelt. Der Fall der Kellerer-Lobsien-Truhe unterstreicht die Wichtigkeit dieser Regel, um die Integrität des Formats und der Händler zu wahren.

Für Zuschauer ist dieser Vorfall ein lehrreiches Beispiel dafür, wie schnell man sich in der Antiquitätenwelt verschätzen kann. Die Tatsache, dass selbst ein erfahrener Moderator wie Horst Lichter getäuscht wurde, demonstriert die Raffinesse von Fälschern. Dennoch zeigt die schnelle Enttarnung durch Detlev Kümmel die Kompetenz der im Studio tätigen Experten. Sie schützen sowohl die Händler vor dem Ankauf wertloser Ware als auch die Öffentlichkeit vor weiteren Betrugsversuchen. Der Fall bleibt ein aktuelles Beispiel für die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung bei hohen Wertgegenständen.

Das Format selbst ist weiterhin fest im Programm der Sender ZDF und ZDF Neo verankert. "Bares für Rares" läuft werktags um 15:05 Uhr im Hauptsender. Für diejenigen, die die Sendung verpasst haben, bietet der Ableger ZDF Neo Wiederholungen zu den Zeiten um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr an. Diese regelmäßigen Ausstrahlungen gewährleisten, dass auch neue Zuschauer die Chancen und Risiken der Antiquitätenwelt nachvollziehen können. Geschichten wie die von Catharina Kellerer und Christian Lobsien erinnern daran, dass Vorsicht und Expertise unerlässlich sind, um Betrug zu vermeiden. Die Geschichte dient als Warnung für Sammler, die blind auf mündliche Überlieferungen oder scheinbare Altersmerkmale vertrauen, ohne professionelle Gutachten einzuholen.