Horst Schlämmer sorgt für Chaos bei LOL - Last One Laughing

Hape Kerkeling übernimmt als Horst Schlämmer eine Sonderrolle in der neuen Staffel von LOL, während Bully Herbig selbst als Kandidat an seine Grenzen stößt.

Die neue Staffel von LOL - Last One Laughing verspricht eine emotionale Achterbahnfahrt für alle Liebhaber von Humor und absurden Situationen. Ab dem 14. Mai werden auf Prime Video wöchentlich zwei Episoden ausgestrahlt, die ein hochkarätiges Ensemble von Comedians in einen gnadenlosen Kampf gegen das eigene Lachen schicken.

Das Prinzip der Show bleibt dabei so simpel wie effektiv: Zehn Mitstreiter versuchen über mehrere Stunden hinweg, einander durch Witze, Sketche und völlig überdrehte Nummern zum Lachen zu bringen. Über vierzig Kameras erfassen jede noch so kleine Regung im Gesicht der Kandidaten. Wer einmal lacht, hat Glück gehabt, doch beim zweiten Mal ertönt der unerbittliche Buzzer, und der Betroffene muss das Set verlassen.

Der Lohn für die stoischste Person ist nicht nur Ruhm, sondern die Möglichkeit, 50.000 Euro an eine wohltätige Organisation zu spenden. In dieser Saison kämpfen bekannte Gesichter wie Max Giermann, Elton und Teddy Teclebrhan um den Sieg. Das absolute Highlight dieser siebten Staffel ist jedoch der spektakuläre Auftritt von Hape Kerkeling, der in der Rolle seines legendären Kunstfiguren-Charakters Horst Schlämmer erscheint. Kerkeling nimmt eine ganz besondere Funktion ein, die weit über die eines gewöhnlichen Kandidaten hinausgeht.

Er agiert als eine Art gnadenloser Schiedsrichter am Buzzer und ist damit direkt dafür verantwortlich, diejenigen aus dem Spiel zu werfen, die ihre Beherrschung verlieren. Schöpfer Michael Bully Herbig betonte in einem Gespräch mit der dpa, dass Kerkeling schon lange auf seiner Wunschliste stand, da er sehr selektiv bei seinen Projekten sei. Die Idee, Schlämmer als Host einzusetzen, verleiht der Show einen Event-Charakter.

Die Gefahr ist dabei immens: Ein einziges typisches Grunzen oder das charakteristische Klappern des Gebisses von Horst Schlämmer könnte ausreichen, um selbst den gefasstesten Comedian zum Ausbruch in Gelächter zu treiben. Zusätzlich sorgt ein rotes Telefon für Chaos, über das Schlämmer die Kandidaten anrufen und sie mit absurden Anweisungen oder Kommentaren völlig verwirren kann. Besonders spannend ist die Perspektive von Michael Bully Herbig, der in dieser Staffel nicht nur als Kopf hinter dem Konzept, sondern auch als aktiver Teilnehmer mitwirkt.

Herbig gestand, dass er als Neuling in der Rolle des Kandidaten große Nervosität verspürte. Sein größter Albtraum war es, als erster Teilnehmer die Show verlassen zu müssen, nachdem er selbst so viel Wirbel um seine Teilnahme gemacht hatte. Um sich abzusichern, verfolgte er die Strategie, selbst aktiv zu performen, in der Hoffnung, dass er in der Rolle des Agierenden weniger angreifbar sei.

Doch die Realität sah anders aus: Er beschreibt den Schock, auf die Bühne zu treten und in neun völlig ausdruckslose Gesichter zu blicken, die ihn stoisch anstarrten. Diese sogenannten Lachvermeidungsgesichter waren für ihn so schwer zu ertragen, dass er oft nur an die Decke starrte, weshalb in vielen Aufnahmen primär seine Nasenlöcher zu sehen sind. Die psychologische Komponente der Show wird auch durch andere Teilnehmer beleuchtet.

Martina Hill ist überzeugt, dass das Publikum es liebt zu sehen, wie professionelle Comedians an ihre Grenzen stoßen und durch banale Reize wie ein schlecht platziertes Furzgeräusch emotional komplett zusammenbrechen. Teddy Teclebrhan wiederum vergleicht das Gefühl mit seiner Schulzeit, in der man im Klassenzimmer nicht lachen durfte, obwohl man innerlich vor Freude fast platzte. Um den akuten Lachzwang zu bekämpfen, griffen die Kandidaten zu verschiedenen Strategien.

Elton versuchte es beispielsweise mit Brot, während andere Teilnehmer ihr Gesicht in Müslischalen tauchten, um ein Grinsen zu verbergen. Auch akustische Attacken, insbesondere Imitationen von Tierlauten wie Elch-Brunftschreien oder Hyänengeheule, waren weit verbreitet. Herbig resümierte seine Erfahrung damit, dass oft nicht die großen Nummern, sondern die kleinen Anekdoten und beiläufigen Kommentare den Ausschlag geben, ähnlich wie auf einer Party, wenn man übermüdet ist und über den kleinsten Unsinn lachen muss





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