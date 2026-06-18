Hortensien im Klimawandel: Die Königin im Beet verliert ihren Thron

Hortensien leiden unter den heißen und trockenen Sommern. Experten warnen vor Neupflanzungen und empfehlen robuste Alternativen wie Rispen- und Eichenblatthortensien.

Hortensien waren jahrzehntelang die unangefochtenen Stars in vielen Gärten. Mit ihren üppigen, kugelförmigen Blüten ständen in Rosa, Weiß oder Blau verzierten sie Beete und Terrassen. Doch dieses Bild wandelt sich dramatisch.

Gärtner und Experten warnen zunehmend davor, die traditionelle Bauernhortensie neu zu pflanzen, denn das sich ändernde Klima setzt der Pflanze stark zu. Besonders in Regionen mit heißen, trockenen Sommern, wie zum Beispiel in Berlin und Brandenburg, leiden die Hortensien sichtbar. Isabelle Van Groeningen von der Königlichen Gartenakademie in Berlin beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Sie berichtet, dass selbst intensives Gießen oft nicht mehr ausreicht, um die Pflanzen über die heißen Phasen zu bringen.

Galgenhumor sei da manchmal die einzige Möglichkeit, mit der Situation umzugehen. Der hohe Wasserbedarf der Hortensien bei gleichzeitiger Hitze und Trockenheit führt dazu, dass die Blüten welken, braun werden und ein friseliges Aussehen bekommen. Auch die Blätter zeigen typische Verbrennungserscheinungen. In feuchteren Gegenden Deutschlands, etwa in Schleswig-Holstein, sieht die Situation noch etwas besser aus, doch der bundesweite Trend ist eindeutig: Die klassische Hortensie kommt mit den neuen klimatischen Bedingungen nicht mehr zurecht.

Selbst ein schattiger Standort unter Bäumen bietet oft keinen ausreichenden Schutz, da die Baumwurzeln das Wasser schnell aufnehmen und der Boden dort zusätzlich trockener sein kann. Dennoch müssen Gartenfreunde nicht gänzlich auf Hortensien verzichten. Es gibt robustere Alternativen, die mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen. Dazu zählen insbesondere die Rispen- und die Eichenblatthortensien.

Die Eichenblatthortensie, zum Beispiel, besitzt eine andere Blattstruktur, die Feuchtigkeitsverlust verringert. Für Liebhaber der prächtigen Blüten bedeutet dies ein Umdenken bei der Pflanzenwahl. Das Klima ändert sich, und mit ihm müssen auch die Regeln im Garten neu formuliert werden. Die Wahl der richtigen Sorte und ein geeigneter, möglicherweise sogar windgeschützter Standort werden immer wichtiger.

Neben den praktischen Herausforderungen bleibt ein faszinierendes Merkmal der Hortensien erhalten: ihre einzigartige Fähigkeit, die Blütenfarbe je nach Boden-pH-Wert zu verändern. In saurem Boden leuchten die Blüten in intensivem Blau, bei alkalischer Erde, also höherem Kalkgehalt, strahlen sie in Rosa oder Rot. Dieser Farbwechsel kann sogar während der Saison noch erfolgen, wenn der pH-Wert des Bodens angepasst wird. Dieses natürliche Farbenspiel ist ein besonderer Zauber, der viele Hobbygärtner nach wie vor begeistert.

Doch um dieses Spektakel langfristig zu genießen, wird es entscheidend sein, auf klimaresistentere Sorten zu setzen und die Pflegebedingungen - insbesondere die Wasserversorgung - den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die Gartenakademie rät daher, bei der Neuanlage von Beeten verstärkt auf trockenheitstolerante Gehölze und Stauden zu achten, um auch in Zukunft eine blühende Oase zu schaffen





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