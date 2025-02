Hotel in Berlin feiert nach Aquadom-Platzen Wiedereröffnung

Zwei Jahre nach dem spektakulären Platzen des Aquadoms im Berliner Radisson Blu Hotel feiert das Hotel seine Wiedereröffnung. Ein neuer Garten ersetzt das einst berühmte Aquarium.

Die Zerstörung war immens, nun ist davon nichts mehr zu sehen: Mehr als zwei Jahre nach dem Platzen eines berühmten, 16 Meter hohen Riesenaquariums mitten in der Innenstadt feiert das Hotel seine Wiedereröffnung . Bereits seit Anfang Februar könnten Gäste in dem Hotel wieder einchecken, in dessen Lobby der sogenannte Aquadom stand. Das sagte ein Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment. Der Betrieb laufe langsam an, hieß es.

Es sei normal, dass das Hotel nach zwei Jahren Schließung nicht sofort in den Vollbetrieb übergehe. Das Hotel wurde den Angaben zufolge rundum erneuert. Dort, wo einst das Aquarium stand, wurde ein großer vertikal angelegter Garten gepflanzt. Er sei mit rund 2000 Pflanzen bestückt. Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz und hat 427 Zimmer. Schon vor Kurzem hatte ein Hotelsprecher mitgeteilt, dass viele der ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ihren alten Arbeitsplatz zurückgekehrt seien. \Das Aquarium war am 16. Dezember 2022 geplatzt. Es ergossen sich etwa eine Million Liter Wasser in das Hotel und die umliegenden Straßen und Geschäfte. Das Becken zerbrach in Hunderte Stücke: Das größte der insgesamt mehr als 700 Bruchstücke wog neun Tonnen. Die Ursache des Unglücks konnte nicht eindeutig geklärt werden. Zwei Menschen wurden damals verletzt, laut Hotel handelte es sich um einen Mitarbeiter und einen Gast. Das Aquarium war an einem Freitag um viertel vor sechs Uhr morgens geborsten. Wäre es zu einer späteren Zeit in einem belebten Hotel geplatzt, hätte es nach Einschätzung von Sicherheitskräften und Politikern schlimmer ausgehen können. Für die Tiere war es auch so verheerend: Fast alle Fische aus dem Aquarium starben. Einige der überlebenden Fische wurden in den Berliner Zoo gebracht





