Das legendäre Hotel Sacher Wien wurde zur besten Unterkunft in Österreich und Südtirol gekürt. CEO Matthias Winkler nimmt den wichtigsten Preis bei der Premiere der Auszeichnung in Kitzbühel entgegen.

Das historische Grandhotel Sacher in Wien hat die Premiere der neuen Auszeichnungsreihe " 101 Best Hotels Austria & South Tyrol" mit dem höchsten Ehrentag abgeschlossen. Die Jury kürte das Traditionshaus am Ring als "101 Hotel of the Year 2027 Austria & South Tyrol". Mit diesem Erfolg bestätigt sich die führende Rolle Wiens in der alpinen Hotellerie und unterstreicht die anhaltende Attraktivität des klassischen Luxus in einer sich wandelnden Reisebranche. Die Preisverleihung markiert einen wichtigen Meilenstein für die gemeinsame Würdigung der Spitzenhotellerie in beiden Regionen.

Premiere im Kitzhof Mountain Design Resort

Die feierliche Erstauszeichnung fand im Kitzhof Mountain Design Resort in Kitzbühel statt. Rund zweihundert Gäste aus den Bereichen Hotellerie, Tourismus, Wirtschaft und Medien versammelten sich an diesem Abend. Die Veranstaltung trug den Titel "101 Grande Soirée Austria & South Tyrol" und feierte die gemeinsame Stärke der beiden Regionen. Die Entscheidung, die Veranstaltung in Kitzbühel abzuhalten, unterstreicht den langen Traditionen des alpinen Tourismus in der Region. Die Auswahl des Ortes reflektiert die enge Verknüpfung von bergiger Landschaft und hochwertiger Gästebetreuung.

Also read Copper One Resources: Neue Bohrergebnisse in Nevada stärken Majuba Hill Projekt

Mehrere Auszeichnungen für Sacher und Winkler

Matthias Winkler, CEO der Sacher Gruppe, entgegnete den wichtigsten Preis des Abends persönlich. Neben dem Titel als bestes Hotel erhielt er auch die Ehrendisziplin "101 ICON Hotelier of the Year". In seiner Laudatio würdigte er zudem Balthasar Hauser, den Inhaber des Stanglwirts in Going am Wilden Kaiser. Hauser wurde mit dem "101 Icon Hotelier of the World - Lifetime Achievement Award" für sein Lebenswerk geehrt. Die Doppelauszeichnung zeigt die Anerkennung sowohl für markenstarken Komfort als auch für nachhaltiges Unternehmertum.

Nachhaltigkeit und regionale Identität im Fokus

Balthasar Hauser wurde für seine Verdienste um ökologische Bauweisen und regionale Kreisläufe gelobt. Er hat den Tiroler Gasthof in ein international bekanntes Luxusresort verwandelt, ohne die bäuerlichen Wurzeln zu opfern. Seine Arbeit prägte das Vokabular der Nachhaltigkeit lange bevor es zum Standard in der Branche wurde. Matthias Winkler betonte bei der Preisverleihung, dass das Hotel Sacher seit Jahrzehnten eine gewachsene Identität bewahrt, ohne dabei stehenzubleiben. Diese Balance zwischen Tradition und Modernität erscheint in der aktuellen Marktlage als besonders bemerkenswert.

Advertisement

Sieger in zehn weiteren Kategorien ausgezeichnet

Neben den Hauptpreisen wurden zehn weitere Kategorien durch die Jury besetzt. Das Gastgeberhaus Kitzhof Mountain Design Resort erhielt den Titel "101 Luxury Design & Architecture Resort of the Year". Die Eigentümer Ursula Schelle-Müller und Dieter Müller revolutionierten zuvor die Budgethotellerie mit Motel One und engagieren sich nun erfolgreich im gehobenen Segment. Sie setzten mit ihrem Kitzbüheler Haus auf eine zeitgemäße Interpretation traditioneller Tiroler Baukultur. Die übrigen Gewinner zeigen die Bandbreite des modernen Tourismusangebots.

Die weiteren Preisträger der Auszeichnung 2027

Der Titel "101 Luxury Alpine Resort of the Year" ging an das COMO Alpina Dolomites auf der Seiser Alm. Das Rosewood Vienna erhielt die Auszeichnung als "101 Luxury City Palais of the Year" für das historische Bankgebäude am Petersplatz. Das familiengeführte Hotel Almhof Schneider in Lech am Arlberg wurde zum kulinarischen Spitzenhaus gekürt. Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Grossarl siegte in der Kategorie Familienresort. Das Rosewood Schloss Fuschl am Fuschlsee wurde als exklusives Hideaway prämiert. Das traditionsreiche Haus Aman Rosa Alpina in St. Kassian erhielt den Titel im Lifestyle-Segment.