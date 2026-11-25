Erst bedrohte ein Mann Polizisten mit einem Gegenstand in Pistolenform, dann rannte ein Hund aus dem Hotelzimmer. Es fallen mindestens zwei Schüsse. Am Ende stirbt ein Pudel.

Erst bedroht ein Mann in einem Hotel Polizisten mit einem Gegenstand in Pistolenform, dann rennt ein Hund aus dem Hotelzimmer. Es fallen mindestens zwei Schüsse.

Am Ende stirbt ein Pudel. Ein Polizist hat in der Nacht auf Mittwoch in einem Berliner Hotel einen Hund mit seiner Dienstwaffe erschossen. Der Hund - es handelte sich nach Polizeiangaben wohl um einen Pudel - sei „eine Art Bedrohung“ für den Beamten gewesen, sagte eine Sprecherin.

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Zum Schutz seines Lebens habe er auf das Tier geschossen. Es sei noch vor Ort gestorben. Wie viele Schüsse abgegeben worden sind, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Zu dem Polizeieinsatz war es gekommen, weil Zeugen einen Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg gesehen hatten.

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Wenig später klopften die Beamten der Polizei zufolge an die Tür eines Hotelzimmers in der Nähe, in dem sie den Mann vermuteten. Der 63 Jahre alte Verdächtige habe die Tür einen Spaltbreit geöffnet und die Beamten mit dem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Einen ersten Schuss habe ein Beamter bereits zu diesem Zeitpunkt in Richtung Tür abgegeben - jedoch ohne jemanden zu verletzen. Dann sei plötzlich der Hund aus dem Zimmer gerannt und von einem weiteren Beamten erschossen worden.

Der Tatverdächtige sei festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden, weil er psychisch auffällig gewesen sein soll. Bei dem waffenähnlichen Gegenstand handelte es sich nach Angaben einer Polizeisprecherin um ein Tierabwehr-Spray in Form einer Pistole.