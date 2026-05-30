House of Ashur abgesetzt: Trotz Chartserfolg keine zweite Staffel bei Starz

Die Serie "House of Ashur" wurde nach einer Staffel abgesetzt, obwohl sie in den Amazon-Charts Erfolg hatte. Als Spin-off zu "Spartacus" bot sie eine alternative Handlung, fand aber nicht genug Publikum. Eine Fortsetzung bleibt möglich, wenn ein Streamingdienst die Serie übernimmt.

Trotz 11 Wochen in den Amazon-Charts: Historisches Action-Epos abgesetzt - so wäre eine Fortsetzung trotzdem möglich. Der Serie "House of Ashur" wurde nach nur einer Staffel vom US-Sender Starz abgesetzt, obwohl sie ursprünglich als Fortsetzung des beliebten Historienepos " Spartacus " konzipiert war.

Die Handlung spielt in einer alternativen Timeline, in der der Gladiator Ashur den Aufstand niederschlägt und gesellschaftlichen Aufstieg erreicht. Das Finale der ersten Staffel veränderte die bekannte Geschichte erneut mit dem Tod von Caesar, was bei vielen Fans Hoffnungen auf eine weitere Staffel weckte. Trotz der Absetzung besteht weiterhin die Möglichkeit einer Fortsetzung, da der Sender aktuell versucht, die Serie an eine andere Plattform zu verkaufen, möglicherweise sogar an Amazon.

Serienschöpfer Steven S. DeKnight hat bereits das Drehbuch für eine zweite Staffel fertiggestellt





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