House of the Dragon: 7 Schlüsselmomente vor Staffel 3

Vorbereitung ist alles! Wir haben die wichtigsten Ereignisse, Momente und Tode nachgelesen, um für die neuen Folgen gut vorbereitet zu sein.

Nur noch 10 Tage: Diese 7 Schlüsselmomente von House of the Dragon müsst ihr euch in Erinnerung rufen, bevor Staffel 3 startet. Vorbereitung ist alles!

Wenn ihr über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für euch bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Nicht mehr lange, dann hat die Wartezeit endlich ein Ende: Fast zwei Jahre nach der letzten Season geht es am 22.

Juni 2026 endlich weiter. Wir haben die wichtigsten Ereignisse, Momente und Tode nachgelesen, um für die neuen Folgen gut vorbereitet zu sein. Direkt zu Beginn von Staffel 2 bekommen wir einen schwerwiegenden Racheakt zu sehen: Als Vergeltung für den Tod von Rhaenyras Sohn soll auch Aemond sterben. Infolgedessen beauftragt Daemon Blut und Käse, getreu dem Motto ein Sohn für einen Sohn, den Schuldigen zu ermorden.

Im Palast in Königsmund läuft dann aber nicht alles nach Plan und sie entscheiden sich stattdessen, Prinz Jaehaerys den Kopf abzuscheiden. Neben einer völlig verstörten Helaena lässt der Mord am eigenen Kind auch Aegon alles andere als kalt. Die persönlichen Wunden, die der Krieg verursacht, vertiefen sich. Ein Vorteil zu verschaffen und Rhaenyras Gunst zurückzugewinnen, fliegt Daemon nach Harrenhal und nimmt die dortige Burg, die größte in ganz Westeros, als strategischen Stützpunkt ein.

Obwohl sein Vorhaben so schnell gelingt, bleibt er länger und erliegt den düsteren Visionen, die ihm psychisch ordentlich zusetzen und ihn mit seinen eigenen Dämonen konfrontieren. Letztendlich schwindet aber sein Neid auf Rhaenyra und der eigene Wunsch, den Thron selbst zu besteigen. Trotz seiner langen Abwesenheit schwört er Rhaenyra letztendlich öffentlich seine Treue. Diese Schlacht gehört zu den wichtigsten und emotionalsten der gesamten Staffel.

Die Schwarzen werden von den Grünen in einen Hinterhalt gelockt. Rhaenys greift mit ihrem Drachen Meleys in das Geschehen ein, ebenso Aegon und Sonnfeuer. Ausgerechnet von seinem Bruder Aemond und Vhagar wird er jedoch ausgeschaltet und bleibt schwer verletzt zurück. Rhaenys ist bewusst, dass sie es nicht mit Aemond und seinem Drachen aufnehmen kann und ergibt sich tapfer ihrem Schicksal.

Damit verliert Rhaenyra eine ihrer wichtigsten und erfahrensten Verbündeten. Im Lager der Grünen übernimmt Aemond nach der Schlacht von Krähenruh die Staatsgeschäfte. Unter seiner Herrschaft schlagen die Grünen von nun an einen noch kompromissloseren Kurs ein. Während er mit Kriston Kraut den nächsten taktischen Schachzug ausklügelt, verliert Alicent zusehends den Einfluss auf ihren Sohn.

Rhaenyra wird bewusst, dass sie ihre Armee weiter aufstocken und vor allem ihre freien Drachen nutzen muss. Also starten die Schwarzen die Drachensamen-Initiative, bei der sie Targaryen-Bastarde suchen, um diese den unbesetzten Drachen vorzustellen. Am Rande dieser Aktion gelingt es Addam von Hull, illegitimer Sohn von Corlys Velaryon, Seerauch für sich zu gewinnen. Ein neuer Drachenreiter für die Schwarzen steht also schon fest.

Abgesehen davon entdeckt Rhaena im Grünen Tal einen wilden Drachen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Schafsdieb. Ob Rhaena ihr Glück versucht oder der Drache einen anderen Reiter oder eine Reiterin auswählt, erfahren wir wahrscheinlich in Staffel 3. Er sieht die Gefahr durch Aegons Bruder Aemond und schafft den Schwerverletzten rechtzeitig aus Königsmund, bevor Aemond oder die Schwarzen ihm weiteren Schaden zufügen können.

Was Larys damit tatsächlich bezwecken will, bleibt vorerst verborgen. Statt einer großen, finalen Auseinandersetzung fließen die bisherigen Kriegsbemühungen der Schwarzen als auch der Grünen in der finalen Folge zusammen.

Außerdem gibt es ein geheimes Treffen zwischen Alicent und Rhaenyra, das der Königsmutter klar macht, in welch auswegloser Situation sie sich gerade befindet - der König schwer verletzt, sein Bruder zusehends reiz- und unkontrollierbar. House of the Dragon Staffel 3: Start, Handlung und Cast - so dramatisch kehrt das Fantasy-Spektakel zurück. Das wird sicher grausam: Finaler Trailer zum Fantasy-Spektakel des Jahres verspricht gewaltige Game of Thrones-Schlacht.

Grausam und fanatisch: Diese House of the Dragon-Änderung erfüllt in Staffel 3 einen riesigen Fan-Wunsch. Bricht Game of Thrones-Tradition: House of the Dragon wagt Westeros-Novum - und die Fantasy-Serie könnte damit genau den richtigen Schritt gehen. Letztendlich formieren sich alle Parteien zum Aufmarsch für die bevorstehende Schlacht zu Fuß, zu Wasser und in der Luft. Staffel 3 wird also sicherlich direkt mit einem großen Knall starten. Wir dürfen gespannt bleiben





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