House of the Dragon: Daemon Targaryen, the Grey Prince

In the upcoming third season of House of the Dragon, the beloved character of George R. R. Martin, Daemon Targaryen, will once again terrorize Westeros. Known for his grey morality, Daemon is considered one of the darkest characters in Martin's epic series. In the show, he is portrayed by Matt Smith and will be a significant player in the upcoming season.

Es dauert nicht mehr lang, bis Staffel 3 von House of the Dragon startet. Wieder mit dabei ist auch der Lieblingscharakter des Autors von Game of Thrones, George R. R. Martin , und der wird Westeros erneut nach allen Regeln der Kunst terrorisieren.

In mehreren Interviews hat George R. R. Martin erzählt, dass er einen absoluten Lieblingscharakter in seinen Westeros-Geschichten hat: Daemon Targaryen. In einem spricht er darüber, dass er graue Charaktere liebt. Also die Personen, die weder so richtig gut, noch so richtig böse sind. Daemon ist aus seiner Sicht einer der grauesten Charaktere in seinem kompletten Epos, für den er sogar schon eigene Kurzgeschichten geschrieben hat.

Er sei ein absoluter In House of the Dragon wird Daemon von Matt Smith verkörpert und ist natürlich auch für die am 21. Juni startende dritte Staffel der Serie mit am Start. Aber was genau macht Daemon so grau? Wir haben uns sein Leben einmal angesehen.

Im folgenden gibt es Spoiler für House of the Dragon Staffel eins bis drei und Daemons Leben. Daemon Targaryen ist der jüngere Bruder von Rhaenyras Vater, Viserys I. Er wurde mit 16 Jahren zum Ritter geschlagen.

Seine Waffe ist das legendäre Schwert Sorgt mit drakonischen Strafen für weniger Verbrechen in Königsmund Tötet in der Serie seine erste Ehefrau Rhea Royce Beauftragt Blut und Käse mit einem Mord, was zum traumatischen Tod des jungen Sohnes von König Aegon II und Königin Haelena führt Hat im Buch angeblich eine Affäre mit Nessel, einer bisher nur im Buch vorkommenden Drachenreiterin Im Buch Feuer und Blut wirkt Daemon immer irgendwie zwielichtig, streitsuchend und ehrgeizig. Alles, was er tut klingt danach, dass er den eisernen Thron besteigen möchte.

Koste es was es wolle. In House of the Dragon wird Daemon zwar immer noch moralisch grau, aber insgesamt sympathischer dargestellt. Hier kommt gut durch, dass der Prinz seinen älteren Bruder liebt und ihn vor allem vor Otto Hohenturm und dessen Machenschaften schützen will. Viserys glaubt aber nicht an Verschwörungen und hat natürlich auch Otto im Ohr.

So besteht dauerhaft Zwist zwischen den Brüdern. Daemons vermutlich schlimmste Tat, Blut und Käse organisiert zu haben, war eventuell sogar gut gemeint: Rhaenyra fordert nach dem Tod ihres Sohnes Lucerys den Kopf ihres Bruders Aemond – ein Sohn für einen Sohn. Das trägt Daemon seinen beiden Mördern zumindest in der Serie auch auf. Das die beiden daraufhin ein unschuldiges Kind töten, war so nicht gedacht.

Zumindest in House of the Dragon macht Daemon den Eindruck, es gut zu meinen, aber ein sehr schlechter Kommunikator zu sein, dem auch sein eigener Stolz gerne mal im Weg steht. Was seine Taten natürlich nicht entschuldigt. In Staffel drei von House of the Dragon steht Daemon natürlich weiter an der Seite seiner Ehefrau und Königin Rhaenyra: Er unterstützt sie bei der Eroberung von Königsmund und fliegt im Buch mit Nessel nach Jungfernteich, um Aemond und Vhagar zu bekämpfen.

Nessels Geschichte wird in der Serie scheinbar von Daemons Tochter Rhaena Targaryen eingenommen, entsprechend werden vermutlich Vater und Tochter gemeinsam in den Kampf ziehen. Was der ihm und Nessel angedichtete Romanze noch einmal einen ganz anderen Beigeschmack gibt – sofern sie denn passiert. Vermutlich wird es für Daemon eine absolute Genugtuung sein, die Flaggen und Embleme der grünen Fraktion aus dem roten Bergfried zu entfernen.

Wie weit die Season die Ereignisse im Buch abdecken wird und ob wir noch in Staffel 3 Daemons episches Ende über dem Götterauge bei Harrenhal sehen werden, ist noch ungewiss. Sicher ist aber, dass di





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