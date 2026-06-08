House of the Dragon: Die dritte Staffel bringt Krieg und Chaos

Die dritte Staffel von House of the Dragon bringt Krieg und Chaos in das Fantasy-Universum von George R. R. Martin. Rhaenyra Targaryen und ihr Halbbruder Aemond Targaryen stehen sich als Gegner gegenüber, während die Welt auf einen offenen Bürgerkrieg zuhält.

Mit zahlreichen Streikkräften und mehreren Drachen an ihrer Seite ist Rhaenyra Targaryen bereit, ihrem Halbbruder Aemond die Stirn zu bieten. Wer ist der wahre Thronfolger?

Der Streit, der das House of the Dragon in zwei Lager gespalten hat, nimmt in der dritten Staffel ein nie gekanntes Ausmaß an. Die dritte Staffel House of the Dragon steht in den Startlöchern. Ab dem 22. Juni erscheinen wöchentlich neue Folgen auf.

Am Ende der zweiten Staffel standen alle Zeichen auf Krieg. Rhaenyra Targaryen wirkte entschlossener und kompromissloser denn je. Mit den neuen Drachenreitern, die sie zuletzt rekrutieren konnte, will die rechtmäßige Thronfolgerin ihren Anspruch auf die Krone durchsetzen. Auf der Gegenseite hat sich ihr Halbbruder Aemond Targaryen als skrupelloser Kriegsherr etabliert.

Zwar sitzt offiziell sein Bruder Aegon auf dem Thron, doch Aemond hat in Königsmund zunehmend die Macht an sich gerissen. Sein Bruder Aegon - der eigentliche König - ist unterdessen heimlich geflohen. Der Kampf zähle aufgrund seiner dramatischen Wucht und der Art und Weise, wie sich die Welt danach verändert und wie sich das Machtgleichgewicht verschiebt, zu den Höhepunkten der neuen Staffel. Auch die weiteren Folgen enthalten deutlich mehr Kampf- und Schlachtszenen als die vorherigen Staffeln.

Condal kündigte gewaltige, actiongeladene Szenen im Stil von Game of Thrones an. Und Emma D'Arcy, die Rhaenyra Targaryen verkörpert, sagte im Gespräch mit Entertainment Weekly: Endlich erleben wir den Krieg, der sich seit zwei Staffeln aufgebaut hat. George R. R. Martin, der Autor von Game of Thrones und Schöpfer des gesamten Westeros-Universums, hat sich mit Ryan Condal zerstritten. Martin hat zwar die gesamten Filmrechte seiner Romane an Warner Bros. verkauft, trotzdem will der 77-Jährige weiter bei der Geschichte mitreden.

Seiner Meinung nach sollten Buchverfilmungen so nah wie möglich am Original sein. Das gelte auch für House of the Dragon, schließlich basiert die Serie auf seiner Buchreihe Feuer und Blut. Diesen Inhalt einmalig anzeigen Die Figuren, die er für das Fantasy-Universum entwerfe, seien wie Kinder für ihn, betonte der Autor immer wieder. Bei grundlegenden Änderungen fordert er daher ein Mitspracherecht - oder zumindest eine nachvollziehbare Erklärung.

Doch Martin zufolge hat Condal, mit dem er anfangs noch produktiv zusammengearbeitet habe, während der zweiten Staffel nicht mehr auf ihn gehört. Ich gab ihm Hinweise, aber nichts passierte. Es wurde immer schlimmer, und ich war zunehmend genervt, erzählte Martin dem Dem Bericht zufolge verschlechterte sich das Verhältnis der beiden so weit, dass es vor der dritten Staffel zur Eskalation kam.

In einer Zoom-Konferenz mit dem Autor und dem Sender HBO habe Condal seine Vision für die kommende Staffel präsentieren sollen. Daraufhin habe Martin zahlreiche Einwände geäußert, die in eine hitzige Debatte ausgeartet seien. Schlussendlich habe der Sender den Autor gebeten, sich komplett aus der Produktion zurückzuziehen, ihn aber wenig später wieder zurückgeholt.

Game of Thrones-Autor George R. R. Martin bezeichnete das Verhältnis zu House of the Dragon-Schöpfer Ryan Condal jüngst als miserabel, dass er sich nach Kräften bemüht habe, Martin in den Adaptionsprozess einzubeziehen. Doch der Autor sei nicht mehr in der Lage gewesen, die praktischen Probleme vernünftig anzugehen. Ich muss einfach weitermachen, im Interesse der Crew, der Schauspieler und von HBO, denn das ist meine Aufgabe, machte Condal deutlich, dass er bei den kreativen Entscheidungen letztlich seinen eigenen Kurs verfolgt hat.

Leser der Romanvorlage sollten sich deshalb darauf einstellen, dass nicht jede Figur und nicht jede Handlung denselben Weg nimmt wie in George R. R. Martins Büchern. Im Vorfeld der neuen Staffel sind bereits eine Handvoll neue Figuren und deren Darsteller bekannt geworden. Wichtig für die Handlung werden demnach vor allem zwei Charaktere: Lord Ormund Hohenturm und Lord Roderick Staubli





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

House Of The Dragon Krieg Chaos George R. R. Martin Ryan Condal Rhaenyra Targaryen Aemond Targaryen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'House of the Dragon' erfüllt nun endlich diesen Fan-WunschEs betrifft die Figur Rhaenyra Targaryen: 'House of the Dragon' Staffel 3 hält für die Zuschauer diese langersehnte Änderung bereit.

Read more »

Missunde III: Die Elektrofähre, die die Zukunft versprach, ist in Chaos getauchtDie Geschichte der "Missunde III", einer Elektro-Fähre, die als Vorzeigeprojekt geplant war, ist in eine Chronik aus Verzögerungen, Umbauten und Pannen verkommen. Die neue Fähre, die rund 2,5 Millionen Euro kosten sollte und 2022 in Betrieb gehen sollte, hat sich zu einem Vorzeigeprojekt mit Problemen und Verzögerungen entwickelt. Die "Missunde III" hat bereits bei Windstärke 3 Probleme beim sicheren Anlegen, während die "Missunde II", ihr Vorgänger, noch bei Windstärke 9 fahren konnte. Die Geschichte der "Missunde III" ist mehr als eine norddeutsche Provinzposse und wirft Fragen über die Verantwortlichkeiten und die Zukunft des Fährverkehrs auf der Schlei auf.

Read more »

House of the Dragon Staffel 3 startet bei Sky und erstmals auf HBO MaxDie dritte Staffel von House of the Dragon beginnt am 5. Juni 2025. Neben Sky Atlantic und WOW ist die Serie jetzt auch über HBO Max via Amazon Prime Channels verfügbar. Die Staffel startet mit der spektakulären Seeschlacht an der Gurgel und verspricht die bisher actionreichste zu werden.

Read more »

Interview mit einem ehemaligen Jobcenter-Angestellten: "Die Wahrheit über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche"Ein ehemaliger Jobcenter-Angestellter hat in einem Interview mit dem ZDF offen über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche gesprochen. Er kritisiert, dass 30 bis 40 Prozent derjenigen, die Bürgergeld kriegen, falsche Angaben machen und dass Paare sich zum Schein trennen, um Sozialbetrug zu begehen. Er sieht sich als Whistleblower und kritisiert, dass über manche Probleme nicht offen gesprochen werden soll.

Read more »