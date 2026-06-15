House Of The Dragon: Die dritte Staffel ist ein Schritt vorwärts

Die dritte Staffel von "House Of The Dragon" ist ein deutlicher Schritt vorwärts im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln. Die Handlung verzichtet auf weitere Zeitsprünge und knüpft inhaltlich direkt an die letzte Folge der vorherigen Staffel an.

Seit Julius seit sechs Wochen in Westeros gelebt hat, gehört er zu den " Game Of Thrones "-Spezialisten der Redaktion. Er stürzt sich nun auch begeistert auf " House Of The Dragon " und "A Knight Of The Seven Kingdoms".

Die dritte Staffel von "House Of The Dragon" ist im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln ein deutlicher Schritt vorwärts und bietet klassische "Game Of Thrones"-Unterhaltung. Die Handlung von "House Of The Dragon" Staffel 3 verzichtet auf weitere Zeitsprünge und knüpft inhaltlich direkt an die letzte Folge der vorherigen Staffel an. Aegon, der König der Schwarzen, ist in Gefahr. Alicent hat Rhaenyra versprochen, dass diese Königsmund ohne Gegenwehr erobern kann, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden.

Doch der Konflikt zwischen den beiden Targaryen-Fraktionen scheint sich nicht so leicht beilegen zu lassen. Die gefürchteten Piraten von der Triarchie in der Gurgel auftauchen, die mit den Grünen verbündet sind. Es kommt in der Meerenge bei Dragonstone und King's Landing zu einer gewaltigen Seeschlacht, in die fast alle Figuren auf die eine oder andere Weise verwickelt werden. Die Schlacht in der Gurgel ist nicht das ganze große Event, aber sie ist trotzdem sehr gelungen.

Showrunner Ryan Condal und die anderen Verantwortlichen halten die Spannung hoch durch neue Entwicklungen und Einschübe. In Folge 2 gibt es ein berührendes Auftakt, zahlreiche Wendungen und Intrigen und ein richtiges Knaller von Finale. In Folge 3 erfindet sich "House Of The Dragon" Staffel 3 dann ein weiteres Mal neu und bleibt fast die komplette Zeit bei Rhaenyra. Mit dröhnendem Sound, disharmonischen Musikeinsätzen, verschrobenen Kameraperspektiven und Ratten als Leitmotiv wird hier fast schon ein Psychogramm der Königin gezeichnet.

Folge 4 wechselt ausgehend von einem Doppelt-Twist am Ende von Episode 3 die Perspektive und zeigt hauptsächlich die Grünen. Die erste Folge erscheint wie gewohnt in den frühen Morgenstunden





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