'House of the Dragon': Die wichtigsten Momente vor Staffel 3

Bevor die dritte Staffel von 'House of the Dragon' startet, gibt es einige wichtige Ereignisse und Tode, die man sich in Erinnerung rufen sollte, um für die neuen Folgen gut vorbereitet zu sein. In Staffel 2 sehen wir einen schwerwiegenden Racheakt, bei dem Aemond (Ewan Mitchell) getötet werden soll. Daemon (Matt Smith) beauftragt Blut und Käse (Sam C. Wilson und Mark Stobbart), den Schuldigen zu ermorden, aber der Plan läuft nicht wie erwartet und Prinz Jaehaerys wird getötet. Daemon fliegt nach Harrenhal und nimmt die Burg ein, um Rhaenyras Gunst zurückzugewinnen, erliegt aber den düsteren Visionen und schwört Rhaenyra letztendlich seine Treue.

Bevor die dritte Staffel von 'House of the Dragon' startet, gibt es einige wichtige Ereignisse und Tode , die man sich in Erinnerung rufen sollte, um für die neuen Folgen gut vorbereitet zu sein.

In Staffel 2 sehen wir einen schwerwiegenden Racheakt, bei dem Aemond (Ewan Mitchell) getötet werden soll. Daemon (Matt Smith) beauftragt Blut und Käse (Sam C. Wilson und Mark Stobbart), den Schuldigen zu ermorden, aber der Plan läuft nicht wie erwartet und Prinz Jaehaerys wird getötet. Daemon fliegt nach Harrenhal und nimmt die Burg ein, um Rhaenyras Gunst zurückzugewinnen, erliegt aber den düsteren Visionen und schwört Rhaenyra letztendlich seine Treue





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House Of The Dragon Staffel 3 Ereignisse Tode Daemon Rhaenyra

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