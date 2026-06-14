House of the Dragon: Dritte Staffel kehrt zurück

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "House of the Dragon" sind beendet. Die Serie wird mit insgesamt vier Staffeln abgeschlossen sein, basierend auf dem Roman "Feuer und Blut" von George R.R. Martin.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "House of the Dragon" sind beendet. Die Serie wird mit insgesamt vier Staffeln abgeschlossen sein, basierend auf dem Roman "Feuer und Blut" von George R.R.

Martin. Die dritte Staffel kehrt am 22. Juni 2026 zurück und besteht aus acht Folgen, die jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung veröffentlicht werden. Das Staffelfinale ist für den 10.

August 2026 vorgesehen. Die neue Staffel spitzt sich den Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen weiter zu, mit der Anhänger von Rhaenyra Targaryen und König Aegon II. sich zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen. Die Schlacht in der Gurgel, eine der größeren Seeschlachten in der Geschichte Westeros', wird in der neuen Staffel eine zentrale Rolle spielen und wird entsprechend gestaltet werden. Die Inszenierung dieses Ereignisses ist aufwendig und benötigt viel Zeit und Raum für eine hochwertige Umsetzung.

Die neue Staffel wird damit einen weiteren Abschnitt der Ereignisse aus "Feuer und Blut" aufgreifen und in die Handlung der Serie einbetten. Die Verantwortlichen betonen, dass die zusätzliche Zeit entscheidend war, um die Schlacht in einer Qualität darzustellen, die zuvor nicht möglich gewesen wäre, und beschreiben das Ergebnis als besonders groß und aufwendig inszeniert





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