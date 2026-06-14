House of the Dragon enthüllt Identität des Dreiäugigen Raben aus Game of Thrones

Im Staffelfinale der zweiten Staffel wird die lange vermutete Identität des mysteriösen Dreiäugigen Raben gelöst - Brynden Targaryen, ein ehemaliger Hand zweier Könige, wird als die Schlüsselfigur hinter Bran Starks Aufstieg enthüllt.

In der zweiten Staffel von House of the Dragon kam es zu einem überraschenden Moment, der lange Gerüchte der Game of Thrones‑Gemeinde bestätigen konnte. Im Staffelfinale erlebt Prinz Daemon Targaryen eine Vision am Werholzbaum von Burg Harrenhal, in der ein Mann erscheint, dessen Gliedmaßen von den Ästen des Baumes umschlungen sind.

Das Erscheinungsbild erinnert stark an den Dreiäugigen Raben, die geheimnisvolle Figur, die im ursprünglichen Game of Thrones‑Werk bislang nie namentlich genannt wurde. Der Mann trägt weißes Haar, ein rabenförmiges Muttermal und wirkt wie ein bekannter Targaryen, der vor den Ereignissen der Romane lebte. In den Erzählungen der Bücher wird erklärt, dass dieser Targaryen, Brynden, während der Blackfyre‑Rebellion als Hand zweier Könige diente und für die Hinrichtung von Aenys Blackfyre bestraft wurde, indem er zur Nachtwache an die Mauer geschickt wurde.

Durch die Vision in House of the Dragon wird nun deutlich, dass genau dieser Brynden der Dreiäugige Rabe ist, der später Bran Stark auf seiner Reise jenseits der Mauer unterstützte





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