House of the Dragon: Finale Phase des Machtkampfs steht bevor

Der finale Trailer von 'House of the Dragon' bereitet das Publikum auf nie dagewesene Schlachten vor. Der Machtkampf zwischen den 'Schwarzen' und der 'Grünen' um den Eisernen Thron eskaliert und der 'Tanz der Drachen' wird Westeros maßgeblich prägen.

In Kürze beginnt die alles entscheidende Phase in der Fantasy-Serie 'House of the Dragon'. Der finale Trailer bereitet das Publikum auf nie dagewesene Schlachten vor.

Der Machtkampf zwischen den 'Schwarzen' um Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) und der 'Grünen' um Alicent Hightower (Olivia Cooke) um den Eisernen Thron eskaliert. Der als 'Tanz der Drachen' bekannte Bürgerkrieg wird Westeros maßgeblich prägen und beinahe die gesamte Königsfamilie und ihre Drachen auslöschen. Ein Massaker sondergleichen auch an der Bevölkerung ist zu erwarten.

Die Serie basiert auf dem Buch 'Feuer und Blut - Erstes Buch: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros' und wird insgesamt acht Episoden beinhalten, die wöchentlich bis zum Staffelfinale Anfang August dieses Jahres ausgestrahlt beziehungsweise zur Verfügung gestellt werden





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