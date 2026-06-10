House of the Dragon: Neue Staffel mit legendärer Schlacht

Die neue Staffel von House of the Dragon wird mit einer legendären Schlacht aus der Vorlage beginnen. Die Länge von Folge 1 ist bereits durchgesickert. Fans müssen sich nur noch kurz gedulden, bis die 3. Staffel des Prequels an den Start geht.

Die neue Staffel von House of the Dragon wird mit einer legendären Schlacht aus der Vorlage beginnen. Die Länge von Folge 1 ist bereits durchgesickert.

Fans müssen sich nur noch kurz gedulden, bis die 3. Staffel des Prequels an den Start geht. Bekannt ist bereits, dass diegeteast wurde. Die dazugehörige Auftaktfolge wird dem Gefecht wohl die nötige Zeit einräumen, denn jetzt soll die Laufzeit von House of the Dragon Staffel 3, Folge 1 feststehen.

Die Überlänge des Staffel 3-Auftakts wird sicherlich angemessen sein, denn House of the Dragon wird die neue Season mit der legendären Schlacht eröffnen. Dabei handelt es sich um das vielleicht epischste Gefecht der Got-Geschichte, bei dem es die Flotte der Valeryons und die Drachenreiter von Königin Rhaenyra. Der Rest der insgesamt acht Episoden umfassenden Season des GoT-Prequels folgt wie gewohnt im Wochentakt.

Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart. Die Fans können sich auf die neue Staffel freuen, die bald an den Start geht. Die neue Staffel wird sicherlich ein Highlight der Fantasy-Szene sein.

Die Fans sollten sich auf die legendäre Schlacht vorbereiten, die in der neuen Staffel stattfinden wird





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