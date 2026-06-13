House of the Dragon: Premiere im Juni 2026, Staffel 3

Die 3. Staffel der Fantasy-Serie House of the Dragon feiert ihre Premiere im Juni 2026 bei HBO. Basierend auf George R.R. Martins Buch Feuer und Blut setzt Staffel 3 die Geschichte des eskalierenden Targaryen-Konflikts zwischen den Schwarzen und den Grünen fort.

Die 3. Staffel der Fantasy-Serie House of the Dragon feiert ihre Premiere im Juni 2026 bei HBO. Basierend auf George R.R. Martin s Buch Feuer und Blut setzt Staffel 3 die Geschichte des eskalierenden Targaryen-Konflikt s zwischen den Schwarzen und den Grünen fort.

Während die Auseinandersetzungen zwischen den Verbündeten der Schwarzen und der Grünen in einen grausamen Bürgerkrieg zu Land, Luft und Wasser münden, rückt Rhaenyra, die Schwarzengruene Königin, einen entscheidenden Schritt zur endgültigen Durchsetzung ihres Thronanspruches: Mit ihren feuerspeienden Drachen im Schlepptau marschiert sie in Königsmund ein, um sich als rechtmäßige Königin auf den Eisernen Thron zu setzen. Erbarmungslos führt er die Kampfhandlungen gegen Rhaenyra und ihre Anhänger fort.

Während der Krieg immer mehr tragische Opfer fordert, wird die Regentschaft der Schwarzen Königin von zahlreichen Widerständen und Verrat geprägt. Was als neue Ära für Westeros beginnen sollte, könnte den Untergang des ganzen Reiches bedeuten. Bereits am 13. Juni 2024, und damit kurz vor dem Start der zweiten Staffel, wurde House of the Dragon offiziell von HBO um eine dritte Staffel verlängert.

Die Dreharbeiten zu Staffel 3 begannen im März 2025 und dauerten bis Oktober 2025 an. Die Erstausstrahlung der acht neuen Episoden erfolgte von Juni bis August 2026 in den USA bei HBO und in Deutschland bei Sky sowie HBO Max. Die Episode 'TBA' ist die 1. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 21.06.2026. Die Episode 'TBA' ist die 2. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 28.06.2026. Die Episode 'TBA' ist die 3. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 05.07.2026. Die Episode 'TBA' ist die 4. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 12.07.2026. Die Episode 'TBA' ist die 5. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 19.07.2026. Die Episode 'TBA' ist die 6. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 26.07.2026. Die Episode 'TBA' ist die 7. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 02.08.2026. Die Episode 'TBA' ist die 8. Episode der 3.

Staffel der Serie House of the Dragon. Die Erstaustrahlung erfolgt am 09.08.2026





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