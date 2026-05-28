House of the Dragon: Serien-Chef verspricht krasseste Folge der TV-Geschichte

Der Serien-Chef von House of the Dragon, Ryan Condal, verspricht für die dritte Staffel die vielleicht krasseste Folge der TV-Geschichte. Die Schlacht von der Gurgel soll ein Höhepunkt im Kampf der Grünen und der Schwarzen Targaryens um den Eisernen Thron sein. Die Streitkräfte von König Aegon II. Targaryen versuchen, die Blockade mit der Hilfe der Flotte der Triarchie zu durchbrechen.

Der Serien-Chef von House of the Dragon verspricht für Staffel 3 die vielleicht krasseste Folge der TV-Geschichte. Ryan Condal zieht für die Schlacht von der Gurgel in House of the Dragon einen Herr-der-Ringe-Vergleich.

Als Fan der Buchvorlage wage ich es, mich auf das Event zu freuen. Seeschlachten sieht man in der TV-Landschaft nicht allzu oft. Es gibt natürlich wirklich sehenswerte Ausnahmen wie etwa Back Sails. Aber die Piraten-Serie hat dann auch keine Drachen.

Ich liebe Game of Thrones und A Knight of the Seven Kingdoms, doch mit House of the Dragon habe ich echt meine Probleme. Die Verfilmung einer der spannendsten Handlungsbögen von George R.R. Martins Feuer und Blut hat sich meiner Meinung nach zu viele Freiheiten herausgenommen und damit mittlerweile zu sehr verzettelt. Keine allzu vielversprechenden Vorzeichen für die Zukunft der Serie, wenn ihr die Vorlage liebt, oder?

Ich muss aber zugeben: Irgendwo freue ich mich trotzdem auf die dritte und damit vorletzte Staffel. Der Serien-Chef rührt dafür jetzt auch die Werbetrommel an. Seiner Aussage nach handelt es sich bei der Schlacht um die Gurgel um Große Worte. Und ich will mich natürlich auf keinen Fall einfach so von dem Hype-Karussell mitschleifen lassen.

Doch als jemand, der die Vorlage von George R.R. Martin kennt, denke ich mir: Vali ist nicht nur ein Lese-, sondern auch ein Fantasy-Muffel. Trotzdem hat ihn Game of Thrones als TV-Serie voll in seinen Bann gezogen, weswegen er seine Comics und Mangas für die Bücher von George R.R. Martin vernachlässigt hat.

Das Lied von Eis und Feuer, die Heckenritter-Romane, Feuer und Blut - diese Geschichten hat Vali lieben gelernt. Bei jener Schlacht handelt es sich um einen der Höhepunkte im Kampf der Grünen und der Schwarzen Targaryens um den Eisernen Thron. Die Streitkräfte von König Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Garney) versuchen nun, die Blockade mit der Hilfe der Flotte der Triarchie zu durchbrechen.

Die Schlacht wird aber nicht nur mit zahlreichen Schiffen zur See, sondern gleich mehreren Drachen und ihren Reitern ausgetragen. Wie die Schlacht der Gurgel ausgeht, verraten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht. Nur so viel dazu: Tausende Soldaten und Seeleute verlieren ihr Leben, mehrere Küstenstädte werden verwüstet und das war längst nicht alles … Und eigentlich hätten wir die Schlacht an der Gurgel schon als Finale von Staffel 2 zu sehen bekommen sollen.

Allerdings wurde die aus dem offiziellen Teaser-Trailer zu Staffel 3 von House of the Dragon gibt es erste Einblicke in die Schlacht in der Gurgel. Im selben Interview wagt Condal sogar einen Herr-der-Ringe-Vergleich: Diese Geschichte ohne die Schlacht in der Gurgel zu erzählen, wäre so, als würden wir Der Herr der Ringe ohne die Schlacht von Helms Klamm zu verfilmen versuchen. Wenn wir das schon tun, dann müssen wir es auch richtig machen.

Und das bedeutet, dass Drachen und Schiffe und verschiedene Schauplätze von Relevanz sind. Einem großen Knall hat House of the Dragon aber auch bitter nötig, nachdem die zweite Staffel ziemlich behäbig und blutleer vor sich hin dümpelte. Ob die Schlacht von der Gurgel auch an legendäre GoT-Meilensteine wie Hartheim oder Die Schlacht der Bastarde herankommt? A Knight of the Seven Kingdoms: Wann kommt Staffel 2?

Alles, was wir bisher zum Release, der Story und dem Cast wissen. Es passiert wirklich: Game of Thrones bringt einen Film ins Kino und der zeigt, wie ein König und seine Drachen ganz Westeros unterwerfen. Mehr dazu, was aktuell im Kosmos von Game of Thrones passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen. So befindet sich etwa bereits Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms in Entwicklung.

Und es soll sogar einen Kinofilm geben, der die Eroberung von Westeros durch König Aegon I. auf dem Rücken des Schwarzen Schreckens Balerion einfängt





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