House of the Dragon: So dramatisch kehrt Staffel 3 zurück

Die Fantasy-Serie "House of the Dragon" kehrt mit Staffel 3 zurück. Ein Großteil des Hauptcasts wird auch für die dritte Staffel zurückkehren. Wir erfahren, was in Staffel 3 auf uns zukommt.

Nur noch eine Woche, bis Staffel 3 von "House of the Dragon" startet: So dramatisch kehrt das Fantasy-Spektakel zurück. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Die Entscheidung kam schnell: Noch bevor die zweite Staffel von "House of the Dragon" auf Sendung ging, wurde die Fantasy-Serie schon um eine dritte Staffel verlängert. Mit dieser frühzeitigen Ankündigung untermauerte HBO sein Vertrauen in die Serie und eine langfristige Fortsetzung. Für Fans kam das sicherlich wenig überraschend: Schon vor einer Weile hat "Game of Thrones"-Autor George R.R.

Martin verkündet, dass eine dritte Staffel von "House of the Dragon" geplant ist. Ein Großteil des Hauptcasts wird auch für die dritte Staffel von "House of the Dragon" zurückkehren. Verzichten müssen wir allerdings auf Eve Best, die die "Königin der Herzen" verkörpert hat und einen- Achtung, es folgen Spoiler! - Nach dem etwas ernüchternden vorangegangenen Staffelfinale stehen uns schon zu Beginn von Staffel 3 große Konfrontationen bevor.

Sowohl Daemons Heer in Harrenhal als auch Ser Kriston und seine Armee sind bereit für eine große Schlacht, an der sich wohl auch Aemond und Drache Vhargar beteiligen werden. Zudem wird es an den Trittsteinen zu einem weiteren erbitterten Kampf kommen, dieses Mal muss sich Corlys jedoch auch einer riesigen Flotte aus Essos stellen. Während der Krieg anderorts tobt, wird Rhaenyra wohl die Gunst der Stunde nutzen und - wie von Alicent angestrebt - recht problemlos Königsmund einnehmen können.

Doch Aegon wird sie dort nicht köpfen können, da er bereits von Larys fortgebracht wurde. Kann sie sich mit der Eroberung trotzdem einen entscheidenden Vorteil sichern? Spannend bleibt außerdem, wie sich Rhaena im Grünen Tal schlägt - wird es ihr tatsächlich gelingen, den wilden Drachen an sich zu binden und an Rhaenyras Seite kämpfen





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