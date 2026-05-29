House Of The Dragon Staffel 3: Drachen, Schlachten und der Kampf um den Thron - Julius' Expertenblick

Julius, der neue "Game of Thrones"‑Spezialist der Redaktion, analysiert die dritte Staffel von "House Of The Dragon". Der Trailer kündigt gewaltige Drachen‑Schlachten, politische Intrigen und ein Aufeinandertreffen der Targaryen‑Fraktionen an. Informationen zu Veröffentlichung, Streaming‑Plattformen und weiteren Fantasy‑Highlights runden den Überblick ab.

Seit seinem Eintritt in die Redaktion vor sechs Wochen, als er für die achte Staffel von Game of Thrones nach Westeros reiste, hat sich Julius zu einem wahren Spezialisten für das Universum von George R. R. Martin entwickelt.

Er hat nicht nur die Intrigen und Machtspiele von Königsmund studiert, sondern taucht nun mit ebenso großer Begeisterung in die neuen Produktionen "House Of The Dragon" und "A Knight Of The Seven Kingdoms" ein. In der dritten Staffel von "House Of The Dragon" steigt die Fehde zwischen den rivalisierenden Targaryen‑Fraktionen zu einem explosiven Höhepunkt, der von Drachen über der Hauptstadt, dem Meer und den Schlachtfeldern begleitet wird.

Der offizielle Trailer verspricht, dass die kommenden Episoden von spektakulären Schlachten und intensiven Kämpfen geprägt sein werden - ein Versprechen, das die Erwartungen der Fans noch weiter anheizt. Die dritte Staffel scheint sich in zwei deutlich unterschiedliche Erzählstränge zu gliedern. Der Auftakt wird von der berühmt‑berüchtigten Seeschlacht in der Gurgel (englisch "Battle Of The Gullet") dominiert, die bereits im neuen Trailer ausgiebig gezeigt wird.

Diese gewaltige Auseinandersetzung markiert den Beginn einer Reihe von Zusammenstößen zwischen den beiden Targaryen‑Fraktionen und ihren jeweiligen Verbündeten. Während die schwarzen Anhänger um Königin Rhaenyra, angeführt von ihrem Onkel und Ehemann Daemon Targaryen, weiterhin um die Vorherrschaft kämpfen, mobilisieren die Grünen um Alicent Hohenturm (Hightower) die Bevölkerung von Königsmund gegen die vermeintliche Siegerin.

Im Trailer lauscht man Alicents drohender Mahnung an Rhaenyra, dass die Krone schwerer zu tragen sei, als sie je gedacht habe - ein Hinweis darauf, dass die kommenden Episoden nicht nur von blutigen Gefechten, sondern auch von politischem Intrigenspiel geprägt sein werden. Für die deutschen Zuschauer wird die neue Staffel wie ihre Vorgänger nicht nur über den Streaming‑Dienst HBO Max verfügbar sein, sondern auch über die etablierten lokalen Plattformen Sky und WOW.

Die US‑Premiere erfolgt, wie üblich bei HBO‑Produktionen, einen Tag vor dem deutschen Start, was die Zeitverschiebung erklärt. Wer den Trailer lieber in der Originalsprache sehen möchte, findet ihn online auf der offiziellen HBO‑Website. Neben den beiden Hauptserien berichtet die Redaktion zudem über weitere Fantasy‑Highlights: So wird ein historischer Film, der oft mit Game of Thrones verglichen wird, heute Abend im Stream angeboten, während die "Herr‑der‑Ringe"‑Ikone in ein neues Casting für eine kommende Fantasy‑Serie einsteigt.

In sechs Tagen geht die lang erwartete Fortsetzung von "A Knight Of The Seven Kingdoms" schließlich auf Amazon Prime Video live, ein Termin, den Julius bereits in seinem Redaktionsplan vorgemerkt hat





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