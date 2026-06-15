House Of The Dragon Staffel 3: Ein Schritt vorwärts

Die dritte Staffel von House Of The Dragon ist ein deutlicher Schritt vorwärts und bietet klassische Game Of Thrones-Unterhaltung. Die Handlung verzichtet auf weitere Zeitsprünge und knüpft direkt an die letzte Folge der vorherigen Staffel an.

Seit er bei Staffel 8 sechs Wochen lang in Westeros gelebt hat, gehört Julius zu den " Game Of Thrones "-Spezialisten der Redaktion und stürzt sich nun auch begeistert auf " House Of The Dragon " und "A Knight Of The Seven Kingdoms".

Die dritte Staffel von "House Of The Dragon" ist im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln ein deutlicher Schritt vorwärts und bietet im besten Sinne klassische "Game Of Thrones"-Unterhaltung. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Kritik zu den ersten vier Folgen. Die Handlung von "House Of The Dragon" Staffel 3 verzichtet auf weitere Zeitsprünge und knüpft inhaltlich wirklich direkt an die letzte Folge der vorherigen Staffel an: Aegon (), der Königin der Schwarzen, also der rivalisierende Targaryen-Fraktion, in Gefahr.

Alicent hat Rhaenyra nämlich versprochen, dass diese Königsmund/King's Landing ohne Gegenwehr erobern kann, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Doch der längst nicht mehr schwelende, sondern immer wieder heftig auflodernde Konflikt zwischen den beiden Targaryen-Fraktionen scheint sich nicht so leicht beilegen zu lassen - und als dann auch noch die gefürchteten Piraten von der Triarchie in der Gurgel auftauchen, die mit den Grünen verbündet sind, kommt es in der Meerenge bei Dragonstone/Drachenstein und King's Landing zu einer gewaltigen Seeschlacht, in die fast alle Figuren auf die eine oder andere Weise verwickelt werden...

Die Schlacht in der Gurgel ist wie eingangs erwähnt nicht das ganz große Event, als das sie vorher angekündigt wurde. Das bedeutet aber nicht, dass diese Auftaktschlacht nicht trotzdem sehr gelungen wäre: Showrunner Ryan Condal und die anderen Verantwortlichen fackeln hier nämlich nicht einfach nur ein Action-Feuerwerk ab, sondern halten durch neue Entwicklungen und Einschübe ständig die Spannung hoch - so gibt es etwa während der feurigen Schlacht eine Art Verfolgungsjagd mit mehreren Schiffen durch eine Passage mit messerscharfen Felsen.

In Folge 2 das klassische "Game Of Thrones"-Gefühl herauf: ohne große Schlachten, dafür aber mit einem berührenden Auftakt, zahlreichen Wendungen und Intrigen und einem richtigen Knaller von Finale. In Folge 3 erfindet sich "House Of The Dragon" Staffel 3 dann ein weiteres Mal neu und bleibt - sehr untypisch für eine "Game Of Thrones"-Serie mit ihren zahlreichen Figuren - fast die komplette Zeit bei Rhaenyra.

Mit dröhnendem Sound, disharmonischen Musikeinsätzen, verschrobenen Kameraperspektiven und Ratten als Leitmotiv wird hier fast schon ein Psychogramm der Königin gezeichnet - eine ungewöhnliche, aber faszinierende Episode. Folge 4 wechselt dann ausgehend von einem Doppelt-Twist am Ende von Episode 3 die Perspektive und zeigt hauptsächlich die Grünen - eine weniger herausragende Episode, aber deswegen keineswegs schlecht.

Denn auch diese Folge treibt den Krieg zwischen den beiden Targaryen-Parteien voran und vertieft das Thema dieser Staffel: nämlich die Frage nach dem Preis, den die Figuren für Macht zu zahlen bereit sind. Bleibt zu hoffen, dass "House Of The Dragon" dieses Niveau und diesen Abwechslungsreichtum auch in der restlichen dritten Staffel hält





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