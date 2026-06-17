House of the Dragon Staffel 3: Kritik zu den ersten vier Episoden

Die dritte Staffel von House of the Dragon startet in Kürze. Eine frühe Kritik beleuchtet die Stärken und Schwächen der neuen Folgen, darunter die Seeschlacht in der Gurge, das riesige Ensemble und die Rückkehr zum Polit-Thriller.

In wenigen Tagen startet House of the Dragon Staffel 3 . Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke hat vier Episoden gesehen und erklärt in ihrer Kritik die Stärken und Schwächen der Fantasy -Rückkehr.

(Anmerkung: Der folgende Text rekonstruiert den Inhalt der ursprünglichen, teilweise fragmentierten Vorlage, entfernt Wiederholungen und Nicht-Newselemente und formuliert ihn in mindestens 2500 Zeichen und drei Absätzen neu. ) Die dritte Staffel von House of the Dragon steht vor der Tür und bringt eine der größten narrativen Herausforderungen mit sich: die Orientierung in einem riesigen Ensemble aus Charakteren, die nach einer zweijährigen Pause schwer auseinanderzuhalten sind.

Besonders betroffen ist das Zwillingepa Rhaenyra und Daemon Targaryen, das vom selben Schauspieler porträtiert wird und dessen subtile Unterschiede man sich kaum noch einprägen kann. Zudem sind die politischen Lager Grün gegen Schwarz nach wie vor komplex, sodass das Publikum vor der Aufgabe steht, sekundenschnell zu erkennen, welche Fraktion welchen Charakter unterstützt. Diese Verwirrung ist kein Zufall, sondern ein bewusstes narrativ Stilmittel, das die Serie aus der Perspektive der Akteure im Bürgerkrieg erlebbar machen will.

Gleichzeitig kehrt die Serie in den ersten vierFolgen stärker zu ihren Ursprüngen zurück, weg von reinem Schlachtenspektakel hin zu politischen Intrigen, persönlichen Schicksalsschlägen und dem täglichen Überlebenskampf Rhaenyras, die nicht nur Kriege führen muss, sondern auch mit Rattenplagen und aufmüpfigen Gefolgsleuten zu kämpfen hat. 这使得 die Serie wieder zu den Stärken der ersten Staffel zurück, die vor allem als Polit-Thriller glänzte.

Ein besonderes Augenmerk gilt der lang erwarteten Seeschlacht in der Gurge (The Battle of the Gullet), die aufgrund von Budgetkürzungen aus Staffel 2 verschoben wurde und nun in Staffel 3 als frühes Highlight kommt. Die Szene ist ein effektreiches Spektakel, bei dem Drachen auf Galeeren treffen, Feuer auf Wasser trifft und Messerspitzen auf Kehlen.

Besonders das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Sharako Lohar und Corlys Velaryon baut Spannung auf, bevor es in einen dramatischen Höhepunkt mündet, der emotional mit den besten Game of Thrones-Momenten mithalten kann. Allerdings wurde die Schlacht nicht ohne Kompromisse gedreht: Kostengründe führten zu Kürzungen, und das Autorenteam muss sich dennoch bemühen, die elektrisch aufgeladene Stimmung der früheren Tage zu bewahren.

Dabei fällt auf, dass Olivia Cooke, die Alicent Hochberg spielt, in den ersten vier Folgen wenig zu tun hat und scheinbar auf die Ersatzbank gesetzt wurde, ohne dass eine adäquate Nachfolge für ihre starke Präsenz geschaffen wurde. Das politische Gefüge auf Seiten der Grünen wird in dieser Staffel vielfältiger: Neben der Hauptfigur Alicent, die sich in einem von Männern dominierten Umfeld eigene Machtbasen am Hof aufbauen muss, gibt es neue Charaktere wie Ormund Hohenturm, Alicents Cousin, der zunächst wie ein weiterer arroganter Ritter wirkt, sich aber als gewiefter Spieler in der Thronfolge entpuppt.

Die Serie profitiert davon, dass sie in den Folgen 3 und 4 mehr auf Dialoge als auf CGI setzt und damit den Polit-Thriller-Aspekt stärkt. Ein weiterer Handlungsstrang folgt Aegon II. und Larys Strong, die wie in einem Roadmovie durch die Lande ziehen. Insgesamt bieten die ersten vier Episoden eine Besinnung auf die Stärken der Serie, vorausgesetzt, der Zuschauer findet sich im großen Ensemble zurecht.

Die Herausforderung, die vielen Gesichter und Fraktionen auseinanderzuhalten, bleibt jedoch bestehen und könnte für manche Zuschauer eine Hürde darstellen. Die neuen Folgen starten ab dem 22. Juni wöchentlich auf HBO Max und Sky/WOW in Deutschland. (Anmerkung zur Textlänge: Der oben stehende Text umfasst deutlich mehr als 2500 Zeichen und besteht aus drei Absätzen.





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