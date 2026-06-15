House of the Dragon Staffel 3: Neuer Bürgerkrieg, verbesserte Story und frische Charaktere ab 22. Juni 2026

Die dritte Staffel von House of the Dragon startet am 22. Juni 2026 in Deutschland. Die Serie greift den eskalierenden Bürgerkrieg zwischen den Grünen und Schwarzen Targaryens auf, präsentiert überarbeitete Handlungsstränge und stellt neue Figuren wie Ormund Hightower vor. Trotz anhaltender Antagonisten‑Probleme wird die Erzählweise deutlich dynamischer.

Ab dem 22. Juni 2026 können Zuschauer in Deutschland die dritte Staffel von House of the Dragon über die Streaming‑Plattformen HBO Max und Wow verfolgen.

Die neue Staffel knüpft an den bereits eskalierten Bürgerkrieg zwischen den Grünen Targaryens unter Aegon II. und den Schwarzen Targaryens um die Thronansprüche von Rhaenyra an. Nach der blutigen Schlacht um Rooks Nest liegt König Aegon schwer verwundet da, sein Drache Sonnenfeuer ist scheinbar tot und sein Bruder Aemond hegt bereits den Ehrgeiz, selbst den Eisernen Thron zu besteigen.

Währenddessen mobilisiert Rhaenyra von Dragonstone aus ihre Verbündeten - darunter Daemon, den Seefahrer Corlys Velaryon und die treue Garde - für die nächste Großschlacht. Inmitten der Wirren trifft Aegons Mutter Alicent Hightower die ehemalige Kindheitsfreundin Rhaenyra und bietet ihr einen verlockenden Deal an: die Übergabe von Königsmund, den Thron und sogar den Sohn Aegon, um den Konflikt zu beenden.

Was Alicent jedoch nicht weiß: Aegon hat mit Hilfe von Ser Larys Strong bereits die Stadt verlassen und plant, mit einer von Tyland Lannister angeführten Flotte die Seewege zu kontrollieren, um die Blockade um Corlys Velaryon zu durchbrechen. Diese Manöver bereiten die legendäre Schlacht in der Gurgel vor, in der weitere Häuser, Drachenreiter und neue Figuren wie Ormund Hightower (James Norton) zum Einsatz kommen. Die Staffel drei bringt im Vergleich zur schleppenden zweiten Staffel merkliche Verbesserungen.

Während die vorherige Staffel häufig unter verworrenen Zeitsprüngen, wenig sympathischen Charakteren und stagnierender Entwicklung litt, setzen die Macher Ryan Condal und Sara Hess nun auf ein dynamischeres Erzähltempo. In den ersten vier Episoden wird die Handlung deutlich vorangetrieben: Rhaenyra entwickelt sich zu einer entschlosseneren Anführerin, Aegon beginnt, eigenständige politische Strategien zu verfolgen, und Jacaerys sowie der Neuzugang Ormund Hightower erhalten klarere Motivationen.

Die Serie vermeidet nun die vorherige Trägheit und präsentiert statt endloser Intrigen vermehrt konkrete Konflikte, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in den Hinterzimmern des Hofes. Dennoch bleibt das Grundgerüst der Serie ein Ensemble aus vielschichtigen, jedoch selten liebenswerten Figuren, deren Schicksal untrennbar mit den feuerspeienden Ungeheuern verbunden ist. Die komplexen Machtspiele von Häusern wie den Hightowers, Velaryons und Lannisters sorgen dafür, dass der Zuschauer stets zwischen Loyalität und Verrat hin- und hergerissen wird.

Während einige Fan‑Erwartungen - beispielsweise epische Drachenkämpfe - nicht immer im Vordergrund stehen, liefert die dritte Staffel genügend spannende Momente, um das Interesse sowohl langjähriger Anhänger als auch neuer Zuschauer zu halten. Insgesamt stellt Season 3 einen signifikanten Schritt nach vorn dar, der die Grundprobleme der Serie nicht vollständig löst, aber den Grundstein für ein intensiveres und befriedigenderes Finale legt





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House Of The Dragon Season 3 HBO Max Westeros Targaryens

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