House of the Dragon Staffel 3: Release, Handlung und Produktionsdetails zur Prequel-Serie

Die dritte Staffel von House of the Dragon ist abgeschlossen und startet am 22. Juni 2026. Die Serie umfasst insgesamt vier Staffeln und basiert auf George R.R. Martins Roman Feuer und Blut. Showrunner Ryan Condal erklärt die lange Wartezeit mit dem hohen Produktionsaufwand, da jede Staffel mehreren Spielfilmen entspricht. Es sind acht Folgen geplant, wobei das Staffelfinale am 10. August 2026 erscheint. Im Mittelpunkt steht der Bürgerkrieg Tanz der Drachen zwischen Rhaenyra Targaryen und Aegon II., darunter die große Seeschlacht in der Gurgel. Die Produzenten betonen, dass die Schlacht bewusst zurückgehalten wurde, um sie in höchster Qualität umzusetzen. Zudem gibt es Informationen zu zurückkehrenden Darstellern wie Olivia Cooke und James Norton sowie einen offiziellen Trailer.

Das Warten hat ein Ende, oder doch noch nicht? Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von House of the Dragon sind beendet. Wie Showrunner Ryan Condal bereits im August 2024 auf einer Pressekonferenz des US-Senders mitteilte, umfasst die Serie insgesamt vier Staffeln.

Damit wäre die auf George R.R. Martins Roman Feuer und Blut basierende Geschichte abgeschlossen. Wir haben für Sie alles ans Tageslicht geholt, was über die Fortsetzung der Prequel-Serie zu Game of Thrones durchgesickert ist. Am 22.

Juni 2026 kehrt House of the Dragon mit der dritten Staffel zurück. Showrunner Ryan Condal begründete die längere Wartezeit während einer Konferenz mit dem hohen Produktionsaufwand der Serie. Aufgrund der komplexen Umsetzung entspreche jede Staffel mehreren Spielfilmen, wodurch längere Produktionszeiten notwendig seien. Für die dritte Staffel von House of the Dragon sind insgesamt acht Folgen angekündigt.

Die Episoden werden jeweils einen Tag nach der US-Ausstrahlung veröffentlicht. Anschließend erscheint jede Woche eine neue Folge. Das Staffelfinale der achtteiligen Staffel ist für den 10. August 2026 vorgesehen.

Aus diesen Infos ergeben sich folgende Sendetermine: Folge 4: Montag, 13. Juli 2026. Folge 8 (Staffelfinale): Montag, 10. August 2026.

In der dritten Staffel von House of the Dragon spitzt sich der Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen weiter zu. Die Anhänger von Rhaenyra Targaryen und König Aegon II. stehen sich im Bürgerkrieg, dem sogenannten Tanz der Drachen, zunehmend unversöhnlich gegenüber. Ein wesentliches Handlungselement der neuen Folgen ist die Schlacht in der Gurgel. Diese findet in einer Meerenge zwischen Drachenstein, Driftmark und der Landzunge Massies Haken statt.

Die Auseinandersetzung zählt zu den größeren Seeschlachten in der Geschichte Westeros'. Die neuen Folgen zeigen, wie sich der Krieg über die Sieben Königslande ausbreitet und welche Folgen der Kampf um den Eisernen Thron für die Beteiligten hat. Showrunner Condal betonte, dass die Inszenierung dieses Ereignisses entsprechend gestaltet werde. Francesca Orsi, Leiterin der Dramaserien bei HBO, erklärte, dass die kommende Schlacht bewusst zurückgehalten wurde, um ihr genügend Zeit und Raum für eine hochwertige Umsetzung zu geben.

Schon früh wurde auf dieses Ereignis in der Handlung hingearbeitet, sodass es eine zentrale Rolle in der Geschichte einnimmt und bald gezeigt wird. Für die Inszenierung ist ein besonders hoher Aufwand nötig, da es sich um eines der größten Projekte der Serie handelt. Deshalb wurde viel Zeit in Planung und Vorbereitung investiert, um die Erwartungen der Fans zu erfüllen und die Szene möglichst beeindruckend umzusetzen. Gleichzeitig sollte dadurch die Spannung und Vorfreude beim Publikum gesteigert werden.

Die Verantwortlichen betonen, dass die zusätzliche Zeit entscheidend war, um die Schlacht in einer Qualität darzustellen, die zuvor nicht möglich gewesen wäre, und beschreiben das Ergebnis als besonders groß und aufwendig inszeniert. Die Serie benötigt wegen ihrer aufwendigen Produktion viel Zeit, da jede Staffel wie mehrere Spielfilme umgesetzt wird. Deshalb verzögern sich neue Folgen, auch wenn Fans sich häufigere Veröffentlichungen wünschen. Showrunner Condal geht jedoch davon aus, dass sich der Aufwand lohnt und kommende Ereignisse besonders beeindruckend ausfallen.

Was das Schicksal bestimmter Charaktere betrifft, so wurde Otto Hohenturm zuletzt im Finale der zweiten Staffel als Gefangener gezeigt. Weitere Details zu seinem Schicksal werden bewusst zurückgehalten, aber es ist klar, dass seine Geschichte noch weitergeführt wird.

In Staffel 3 von House of the Dragon könnten die folgenden Darsteller wieder zurückkehren, auch wenn der offizielle Cast bisher noch nicht vollständig bekannt gegeben wurde: Olivia Cooke als Königin Alicent Hohenturm, Sonoya Mizuno als Mysaria, Matthew Needham als Larys Strong, Bethany Antonia als Lady Baela Targaryen. Zudem wird berichtet, dass ab Staffel 3 der britische Schauspieler James Norton, bekannt aus Grantchester, als Ormund Hohenturm zu sehen sein wird, der Cousin von Alicent.

Auch Tom Cullen als Ser Luthor Largent wurde nun offiziell bestätigt. Es wurde bereits ein offizieller Trailer zu House of the Dragon Staffel 3 veröffentlicht. Die Vorschau gibt einen ersten Ausblick auf die neuen Folgen





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