House of the Dragon Staffel 3: Start, Handlung und Cast - Vorschau auf das Fantasy-Spektakel

Die dritte Staffel von House of the Dragon steht bevor. Erfahre alles über Starttermin, Rückkehrer im Cast und die erwarteten Handlungsstränge nach dem Ende von Staffel 2. Spannung garantiert.

Die dritte Staffel von House of the Dragon wird mit großer Spannung erwartet. Nachdem die zweite Staffel offiziell angekündigt wurde, bevor sie überhaupt ausgestrahlt wurde, zeigt HBO damit massives Vertrauen in die Serie.

Fans der Fantasy-Welt von George R.R. Martin können sich auf eine Fortsetzung der epischen Geschichte um den Bürgerkrieg der Targaryen freuen. In dieser Vorschau fassen wir zusammen, was bisher über Start, Handlung und Cast bekannt ist. Der Starttermin für Staffel 3 steht noch nicht fest, aber es wird spekuliert, dass die neuen Folgen frühestens im Sommer 2025 bei HBO und den Streamingdiensten Sky und WOW erscheinen könnten.

Die Produktion dürfte nach dem Ende des Autorenstreiks wieder aufgenommen werden. Der Großteil des Hauptcasts wird zurückkehren, darunter Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke als Alicent Hightower, Matt Smith als Daemon Targaryen und Tom Glynn-Carney als Aegon II.

Allerdings müssen wir auf Eve Best als Rhaenys Targaryen verzichten, da ihre Figur in der zweiten Staffel starb. Neue Gesichter könnten hinzukommen, um die wachsende Anzahl an Charakteren darzustellen. Die Handlung wird direkt an das Ende von Staffel 2 anknüpfen. Daemon sitzt mit seiner Armee in Harrenhal fest, während Ser Criston Cole und seine Truppen bereit für eine große Schlacht sind.

Aemond und sein Drache Vhagar werden sich wahrscheinlich ebenfalls in den Kampf stürzen. An den Trittsteinen kommt es zu einer weiteren Seeschlacht, bei der Corlys Velaryon sich einer gewaltigen Flotte aus Essos stellen muss. Rhaenyra wird vermutlich die Gunst der Stunde nutzen und Königsmund einnehmen, wie von Alicent gewünscht.

Allerdings wird Aegon bereits von Larys Strong in Sicherheit gebracht, sodass Rhaenyra ihn nicht köpfen kann. Dennoch könnte ihr die Eroberung einen strategischen Vorteil verschaffen. Spannend bleibt zudem der Handlungsbogen von Rhaena im Grünen Tal: Wird es ihr gelingen, einen wilden Drachen zu zähmen und an Rhaenyras Seite zu kämpfen? Die Serie basiert auf den Büchern von George R.R.

Martin, insbesondere auf Feuer und Blut. Allerdings weicht die Adaption bereits in einigen Details ab, sodass die dritte Staffel noch überraschender werden könnte. Fans erwarten gewaltige Schlachten und dramatische Wendungen. Die Vorfreude ist riesig, denn House of the Dragon hat sich als würdiger Nachfolger von Game of Thrones etabliert.

Mit einer Mischung aus Politik, Intrigen und Drachenfeuer bleibt die Serie ein Highlight im Serienkalender. Wir werden weiterhin über alle Neuigkeiten berichten, sobald sie verfügbar sind





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House Of The Dragon Staffel 3 Game Of Thrones Fantasy-Serie HBO

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