House of the Dragon Staffel 3 startet am 22. Juni - WOW lockt mit 70 Prozent Rabatt

Die dritte Staffel von House of the Dragon erscheint am 22. Juni bei WOW. Der Streamingdienst bietet zeitlich begrenzt 70 Prozent Rabatt auf das Jahresabo.

Am 22. Juni kehrt der Fantasy-Epos House of the Dragon mit seiner dritten Staffel zurück. Die Serie, die im Universum von Game of Thrones spielt, verspricht erneut Drachen, Intrigen und Machtkämpfe.

Parallel dazu lockt der Streamingdienst WOW mit einem Rabatt von 70 Prozent auf sein Jahresabo. Interessierte können das Angebot für kurze Zeit nutzen und sich ein ganzes Jahr Unterhaltung zum reduzierten Preis sichern. Der Deal ist besonders für Fans der Serie attraktiv, die pünktlich zum Start der neuen Staffel ein günstiges Abo abschließen möchten. Die dritte Staffel von House of the Dragon knüpft an die Ereignisse der Vorgängerstaffeln an.

Im Zentrum steht der Bürgerkrieg um den Eisernen Thron, der die Familie Targaryen spaltet. Neue Charaktere und überraschende Wendungen sollen die Zuschauer fesseln. Die Serie basiert auf George R. R. Martins Buch Feuer und Blut und wird von HBO produziert. In Deutschland ist sie exklusiv bei WOW und Sky zu sehen.

Die Macher haben bereits bestätigt, dass die Handlung in dieser Staffel an Fahrt aufnimmt und einige der spektakulärsten Drachenschlachten der Serie gezeigt werden. WOW, der Streamingdienst von Sky, bietet derzeit ein besonderes Schnäppchen: Statt der regulären 54,94 Euro pro Monat zahlen Neukunden im Jahresabo nur 32,97 Euro monatlich. Das entspricht einer Ersparnis von rund 70 Prozent. Das Angebot gilt für den Zeitraum von Juni bis Juli.

Das Abo umfasst ein breites Angebot an Serien, Filmen und Sky Originals, darunter Produktionen von HBO, Warner Bros. , Sony und NBCUniversal. Wer das Paket Alles von WOW wählt, erhält zusätzlich Live-Sport von Sky Sport, darunter Fußball, Motorsport und Tennis. Die Aktion ist eine der attraktivsten des Jahres und richtet sich an Serienfans und Sportbegeisterte gleichermaßen.

Die Rückkehr von House of the Dragon wird von Kritikern als Highlight des Sommers angekündigt. Die erste Staffel hatte hohe Einschaltquoten und positive Bewertungen erhalten. Mit der dritten Staffel erwarten Experten eine Steigerung der Spannung. Die Produktion ist aufwendig, mit aufwändigen Kostümen, beeindruckenden Kulissen und computergenerierten Drachen.

Auch die schauspielerischen Leistungen werden gelobt, insbesondere von Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen und Matt Smith als Daemon Targaryen. Die Serie ist für ein erwachsenes Publikum konzipiert und enthält Gewalt und sexuelle Inhalte. Für Streaming-Interessierte ist der WOW-Deal eine gute Gelegenheit, das Angebot zu testen. Neben House of the Dragon stehen viele weitere Serien wie The Last of Us, Succession und Euphoria zur Verfügung.

Auch Filmfans kommen auf ihre Kosten, mit aktuellen Kinofilmen und Klassikern. Die Plattform ist auf verschiedenen Geräten nutzbar, darunter Smart-TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. Der Rabatt gilt nur für Neukunden und kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate, danach ist eine monatliche Kündigung möglich.

Insgesamt ist die Aktion eine attraktive Option für alle, die hochwertige Unterhaltung zu einem günstigen Preis suchen





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House Of The Dragon WOW Streaming Rabatt Staffel 3

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