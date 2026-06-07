House of the Dragon Staffel 3 startet bei Sky und erstmals auf HBO Max

Die dritte Staffel von House of the Dragon beginnt am 5. Juni 2025. Neben Sky Atlantic und WOW ist die Serie jetzt auch über HBO Max via Amazon Prime Channels verfügbar. Die Staffel startet mit der spektakulären Seeschlacht an der Gurgel und verspricht die bisher actionreichste zu werden.

Gute Nachrichten für alle Fans von House of the Dragon: Die dritte Staffel der erfolgreichen Fantasy-Serie steht in den Startlöchern und wird ab dem 5.

Juni 2025 bei Sky Atlantic und WOW ausgestrahlt. Erstmals können Zuschauer in Deutschland die neuen Folgen aber auch parallel zur US-Premiere über den neuen Streamingdienst HBO Max sehen, der hierzulande exklusiv über Amazon Prime Video Channels verfügbar ist. Dies erweitert die Optionen für diejenigen, die keine traditionellen Pay-TV-Abonnements besitzen.

Die Serie, die die Vorgeschichte zu Game of Thrones erzählt, basiert auf dem Buch Feuer und Blut von George R. R. Martin und spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie. Im Mittelpunkt steht der Bürgerkrieg um den Eisernen Thron, der als Drachentanz bekannt ist. Die beiden verfeindeten Targaryen-Fraktionen, die Schwarzen und die Grünen, liefern sich erbitterte Kämpfe um die Macht.

Die dritte Staffel verspricht, die dramatischste und actionreichste zu werden, denn sie beginnt mit der lang erwarteten Seeschlacht an der Gurgel, einer Meerenge, die strategisch von großer Bedeutung ist. Showrunner Ryan Condal hat bereits angekündigt, dass diese Staffel die bisher beste sei und dass man alles daran setzen werde, die epische Geschichte zu einem würdigen Höhepunkt zu führen. Insgesamt soll die Serie vier Staffeln umfassen, sodass die kommende als vorletzte Staffel einen entscheidenden Schritt in Richtung Finale darstellt.

Die Handlung der dritten Staffel setzt unmittelbar nach den Ereignissen des Staffelfinales der zweiten Staffel ein, in dem die Spannungen zwischen Rhaenyra Targaryen und Aegon II. Targaryen endgültig eskalierten. Die Seeschlacht an der Gurgel wird als aufwendig choreografierte Schlacht beschrieben, die eine Mischung aus verheerenden Drachenangriffen und klassischen Seekriegstaktiken zeigt. Neben den spektakulären Actionmomenten wird die Serie auch weiterhin die politischen Intrigen und die komplexen Charakterbeziehungen vertiefen.

So wird erwartet, dass Figuren wie Daemon Targaryen, Corlys Velaryon und Alicent Hightower zentrale Rollen spielen. Die Dreharbeiten fanden größtenteils in den Leavesden Studios in England sowie an Originalschauplätzen in Spanien und Kroatien statt. Die visuellen Effekte wurden erneut von PIXOMONDO und anderen führenden Studios umgesetzt, um die Drachen und die mittelalterliche Fantasy-Welt zum Leben zu erwecken. Ein weiteres Highlight der neuen Staffel ist die Einführung neuer Charaktere, die in den bisherigen Staffeln nur am Rande erwähnt wurden.

Dazu gehören mehrere jüngere Kinder der Targaryen-Dynastie, die nun eine aktivere Rolle im Konflikt spielen. Auch die sogenannten Saat-Suche, bei der uneheliche Nachkommen von Targaryen-Drachenreitern rekrutiert werden, wird ein zentrales Thema sein. Fans dürfen sich auf jede Menge Drachenaction freuen, da die Serie in dieser Staffel mehr Drachen und Drachenreiter zeigt als je zuvor. Die Produktionskosten pro Folge liegen weiterhin im Bereich von 20 Millionen US-Dollar, was sich in der hochwertigen Ausstattung und den aufwendigen Kostümen widerspiegelt.

Der Soundtrack, der erneut von Ramin Djawadi komponiert wird, verspricht, die emotionale Tiefe der Geschichte zu unterstreichen. Mit der dritten Staffel von House of the Dragon kehrt ein absolutes Highlight des Serienjahres zurück, das sowohl eingefleischte Game-of-Thrones-Fans als auch Neulinge in den Bann ziehen wird. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich, und jede Episode dauert etwa 60 Minuten. Verpassen Sie nicht den Auftakt zu diesem epischen Kapitel, das die Fantasy-Welt erneut in Flammen aufgehen lässt





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