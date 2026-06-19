House of the Dragon: Staffel 3 startet in drei Tagen

Die dritte Staffel von 'House of the Dragon' startet in drei Tagen. Der Trailer zeigt epische Schlachten und Drachen. Die Serie ist eine Fortsetzung von 'Game of Thrones' und folgt der Geschichte der Targaryen-Familie.

In drei Tagen startet die dritte Staffel von 'House of the Dragon'. Der Trailer zeigt epische Schlachten und Drachen . Die Serie ist eine Fortsetzung von 'Game of Thrones' und folgt der Geschichte der Targaryen-Familie.

Die dritte Staffel wird am 22. Juni 2026 starten und wird wöchentlich ausgestrahlt. Das Staffelfinale ist am 10. August 2026 zu sehen.

Die neue Staffel beginnt direkt mit einem Knaller: Der Seeschlacht in der Gurgel, die eigentlich schon am Ende der zweiten Staffel stattfinden sollte. Die Armeen der Schwarzen und der Grünen treffen sich auf dem Meer, und zahlreiche Drachen greifen in das Kampfgeschehen ein. Die Serie ist uns auch immer noch die Auflösung schuldig, wohin sich der schwer gezeichnete König Aegon begeben hat. Die dritte Staffel von 'House of the Dragon' wird auf HBO Max und Amazon Prime Video verfügbar sein





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