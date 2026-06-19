House Of The Dragon Staffel 3 startet in drei Tagen: Trailer zeigt epische Drachen-Schlachten

Die dritte Staffel von "House Of The Dragon" steht vor der Tür. Am 22. Juni 2026 beginnt die neue Season mit einer spektakulären Seeschlacht. Der Trailer verspricht intensive Action und weiterhin hochklassiges Produktionsdesign. Streamen kann man die Folgen über HBO Max oder Amazon Prime Video.

In nur drei Tagen startet die dritte Staffel von " House Of The Dragon ", dem erfolgreichen " Game Of Thrones "-Spin-off. Der kürzlich veröffentlichte Trailer verspricht epische Schlachten, spektakuläre Drachen -Action und die gewohnte Intensität der beliebten Fantasy serie.

Für Fans der ursprünglichen Serie ist das Jahr 2026 besonders, denn erstmals gibt es innerhalb eines Jahres zwei neue Serien im "Game Of Thrones"-Universum: Neben "A Knight Of The Seven Kingdoms", das ebenfalls in Kürze startet, geht nun auch "House Of The Dragon" in die nächste Runde. Nach der zweiten Staffel, die aus acht Folgen bestand und deren finale Episode bereits vor einiger Zeit ausgestrahlt wurde, kehrt die Targaryen-Saga mit Staffel drei zurück. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich, beginnend am 22.

Juni 2026, sodass das Staffelfinale am 10. August 2026 zu erwarten ist. Streamen kann man die neuen Folgen über den Anbieter HBO Max, der mittlerweile auch in Deutschland verfügbar ist, oder alternativ über den entsprechenden Channel bei Amazon Prime Video. Die erste Episode der dritten Staffel wird mit einer großen Seeschlacht, der sogenannten "Battle Of The Gullet" (Schlacht in der Gurgel), eröffnen.

Diese Schlacht war ursprünglich für das Ende der zweiten Staffel geplant, wurde dann aber in die dritte Staffel verschoben. Showrunner Ryan Condal verspricht ein treffsicheres Spektakel, bei dem die Armeen der Fraktionen der Schwarzen und der Grünen aufeinandertreffen und zahlreiche Drachen vom Himmel aus in das Kampfgeschehen eingreifen. Die Szene soll eines der aufwändigsten und visuell beeindruckendsten Sequenzen der gesamten Serie werden. Neben dieser epischen Konfrontation bleibt die Handlung um den gezeichneten König Aegon II.

Targaryen und die weiteren Figuren spannend. Die politischen Intrigen am Hofe von König's Landing, dieFamilienfehden innerhalb des Hauses Targaryen und der wachsende Konflikt zwischen den Parteien des Schwarzen und des Grünen Wegs versprechen auch in der dritten Staffel fesselnde Dramatik. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Machtkämpfe entwickeln und welche Überraschungen die Drehbuchautoren bereithalten.

Die Produktionsqualität von "House Of The Dragon" war bereits in den vorherigen Staffeln außergewöhnlich hoch, mit detailreichen Kostümen, prachtvollen Sets und beeindruckenden Computereffekten für die Drachen. Die dritte Staffel wird diese Standards voraussichtlich weiter steigern. Drehorte unter anderem in Portugal, Spanien und den USA trugen bisher zu einem epischen visuellen Erlebnis bei. Die Filmmusik von Ramin Djawadi, die bereits bei "Game Of Thrones" für unvergessliche Momente sorgte, wird auch diesmal einen wichtigen Beitrag zur Atmosphäre leisten.

Insgesamt bietet "House Of The Dragon" eine gelungene Mischung aus politischem Drama, persönlichen Konflikten und grandioser Fantasy-Action. Fans der Vorlage, George R.R. Martins Roman "Feuer und Blut", werden zudem viele Details wiedererkennen, während neue Zuschauer ebenfalls in die Geschichte eintauchen können. Die Erwartungen an die dritte Staffel sind entsprechend hoch, und der Trailer weckt die Hoffnung, dass sie diese erfüllen wird





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