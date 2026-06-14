House of the Dragon Staffel 3: Was ihr vor dem Start wissen müsst

Die Wartezeit endet fast zwei Jahre nach der letzten Staffel am 22. Juni 2026. Um für die neuen Folgen gut vorbereitet zu sein, können die wichtigsten Ereignisse, Momente und Tode aus der zweiten Staffel nachgelesen werden.

Vorbereitung ist alles! Was ihr vor dem Start von House of the Dragon Staffel 3 wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen. Die Wartezeit endet fast zwei Jahre nach der letzten Staffel am 22.

Juni 2026. Um für die neuen Folgen gut vorbereitet zu sein, können die wichtigsten Ereignisse, Momente und Tode aus der zweiten Staffel nachgelesen werden. Direkt zu Beginn von Staffel 2 bekommen wir einen schwerwiegenden Racheakt zu sehen: Als Vergeltung für den Tod von Rhaenyras Sohn soll auch Aemond sterben. Infolgedessen beauftragt Daemon Blut und Käse, getreu dem Motto ein Sohn für einen Sohn, den Schuldigen zu ermorden.

Im Palast in Königsmund läuft dann aber nicht alles nach Plan und sie entscheiden sich stattdessen, Prinz Jaehaerys den Kopf abzuscheiden. Neben einer völlig verstörten Helaena lässt der Mord am eigenen Kind auch Aegon alles andere als kalt. Die persönlichen Wunden, die der Krieg verursacht, vertiefen sich. Daemon nimmt die Burg in Harrenhal als strategischen Stützpunkt ein, um Aemond zu besiegen und Rhaenyras Gunst zurückzugewinnen.

Obwohl sein Vorhaben so schnell gelingt, bleibt er länger und erliegt den düsteren Visionen, die ihm psychisch zusetzen und ihn mit seinen eigenen Dämonen konfrontieren. Letztendlich schwindet aber sein Neid auf Rhaenyra und der eigene Wunsch, den Thron selbst zu besteigen. Trotz seiner langen Abwesenheit schwört er Rhaenyra öffentlich seine Treue. Diese Schlacht gehört zu den wichtigsten und emotionalsten der gesamten Staffel.

Die Schwarzen werden von den Grünen in einen Hinterhalt gelockt. Rhaenys greift mit ihrem Drachen Meleys in das Geschehen ein, ebenso Aegon und Sonnfeuer. Ausgerechnet von seinem Bruder Aemond und Vhagar wird er jedoch ausgeschaltet und bleibt schwer verletzt zurück. Rhaenys ist bewusst, dass sie es nicht mit Aemond und seinem Drachen aufnehmen kann und ergibt sich tapfer ihrem Schicksal.

Damit verliert Rhaenyra eine ihrer wichtigsten und erfahrensten Verbündeten. Im Lager der Grünen übernimmt Aemond nach der Schlacht von Krähenruh die Staatsgeschäfte. Unter seiner Herrschaft schlagen die Grünen von nun an einen noch kompromissloseren Kurs ein. Während er mit Kriston Kraut den nächsten taktischen Schachzug ausklügelt, verliert Alicent zusehends den Einfluss auf ihren Sohn.

Rhaenyra wird bewusst, dass sie ihre Armee weiter aufstocken und vor allem ihre freien Drachen nutzen muss. Also starten die Schwarzen die Drachensamen-Initiative, bei der sie Targaryen-Bastarde suchen um diese den unbesetzten Drachen vorzustellen. Am Rande dieser Aktion gelingt es Addam von Hull, illegitimer Sohn von Corlys Velaryon, Seerauch für sich zu gewinnen. Ein neuer Drachenreiter für die Schwarzen steht also schon fest.

Abgesehen davon entdeckt Rhaena im Grünen Tal einen wilden Drachen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Schafsdieb. Ob Rhaena ihr Glück versucht oder der Drache einen anderen Reiter oder eine Reiterin auswählt, erfahren wir wahrscheinlich in Staffel 3. Letztendlich formieren sich alle Parteien zum Aufmarsch für die bevorstehende Schlacht zu Fuß, zu Wasser und in der Luft. Staffel 3 wird also sicherlich direkt mit einem großen Knall starten





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