House of the Dragon: Staffel 3: Was ist bekannt über Start, Handlung und Besetzung der neuen Folgen?

Die dritte Staffel von "House of the Dragon" wird voraussichtlich am 22. Juni 2026 veröffentlicht und umfasst insgesamt vier Staffeln. Die Handlung der dritten Staffel wird sich hauptsächlich um die bedeutende Seeschlacht und die Schlacht in der Gurgel drehen. Die Schlacht in der Gurgel findet in einer Meerenge zwischen Drachenstein, Driftmark und der Landzunge Massies Haken statt und wird in der Buchvorlage "Feuer und Blut" als Teil des Bürgerkriegs innerhalb des Hauses Targaryen beschrieben.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "House of the Dragon" sind beendet. Ryan Condal , Showrunner der Serie, gab bereits im August 2024 bekannt, dass die Serie insgesamt vier Staffeln umfasst.

Die Veröffentlichung der neuen Folgen wird voraussichtlich am 22. Juni 2026 beginnen. Die Handlung der dritten Staffel wird sich hauptsächlich um die bedeutende Seeschlacht und die Schlacht in der Gurgel drehen. Es gibt noch einige Details zur Handlung, aber die Schlacht in der Gurgel ist ein wichtiges Handlungselement der neuen Folgen.

Die Schlacht findet in einer Meerenge zwischen Drachenstein, Driftmark und der Landzunge Massies Haken statt und wird in der Buchvorlage "Feuer und Blut" als Teil des Bürgerkriegs innerhalb des Hauses Targaryen beschrieben. Die Schlacht wird aufwendig umgesetzt und in die Handlung der Serie einbetten





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

House Of The Dragon Staffel 3 Start Handlung Besetzung Seeschlacht Schlacht In Der Gurgel Buchvorlage Feuer Und Blut Zusammenfassung Dreharbeiten Ryan Condal Showrunner HBO Trailer Vorschau New Folgen House Of The Dragon Staffel 3 Start Handlung Besetzung Seeschlacht Schlacht In Der Gurgel Buchvorlage Feuer Und Blut Zusammenfassung Dreharbeiten Ryan Condal Showrunner HBO Trailer Vorschau New Folgen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Das ist schrecklich': Die neue Staffel von 'Gefragt – Gejagt' verärgert die ARD-ZuschauerSchon kurz nach dem Start der neuen Staffel beschweren sich die ARD-Zuschauer über 'Gefragt – Gejagt'.

Read more »

Die Bachelors 2026: Kandidatinnen in Staffel 16 – Das sind die Single-FrauenIn Staffel 16 von „Die Bachelors“ wird 2026 wieder nach der großen Liebe gesucht. Hier stellen wir Ihnen die 22 Kandidatinnen der neuen Staffel vor.

Read more »

Emily in Paris wird für die letzte Staffel an die Reihe gehenEmily in Paris ist ein erfolgreiches Serien-Hit auf Netflix. Seit sechs Jahren gehört sie zum Repertoire und jetzt geht sie für die letzte Staffel in die Luft. Das hat Emily in Paris selbst in einem Video für Netflix zum Besten gegeben.

Read more »

'Das ist schrecklich': Die neue Staffel von 'Gefragt – Gejagt' verärgert die ARD-ZuschauerSchon kurz nach dem Start der neuen Staffel beschweren sich die ARD-Zuschauer über 'Gefragt – Gejagt'.

Read more »