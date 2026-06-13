House of the Dragon: Third Season Release Date and Details

The third season of "House of the Dragon" has been completed, and it will premiere on June 22, 2026. The showrunners explained that the longer wait time was due to the high production cost of the series, as each season is like several films. The upcoming season will focus on the power struggle within the Targaryen family and the ongoing civil war, known as the "Dance of the Dragons." The main event of the season is the Battle of the Gurgle, a significant naval battle in the history of Westeros.

Das Warten hat ein Ende, oder doch noch nicht? Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "House of the Dragon" sind beendet. Wie Showrunner Ryan Condal bereits im August 2024 auf einer Pressekonferenz des US-Sendersmitteilte, umfasst die Serie insgesamt vier Staffeln.

Damit wäre die auf George R.R. Martins Roman "Feuer und Blut" basierende Geschichte abgeschlossen. Wir haben für Sie alles ans Tageslicht geholt, was über die Fortsetzung der Prequel-Serie zu "Game of Thrones" durchgesickert ist. Die dritte Staffel von "House of the Dragon" kehrt mit acht Folgen am 22.

Juni 2026 zurück. Showrunner Ryan Condal begründete die längere Wartezeit während einer Konferenz mit dem hohen Produktionsaufwand der Serie. Aufgrund der komplexen Umsetzung entspreche jede Staffel mehreren Spielfilmen, wodurch längere Produktionszeiten notwendig seien. Aus diesen Infos ergeben sich folgende Sendetermine: Folge 4: Montag, 13.

Juli 2026 Folge 8 (Staffelfinale): Montag, 10. August 2026 In der dritten Staffel von "House of the Dragon" spitzt sich der Machtkampf innerhalb des Hauses Targaryen weiter zu. Die Anhänger von Rhaenyra Targaryen und König Aegon II. stehen sich im Bürgerkrieg, dem sogenannten "Tanz der Drachen", zunehmend unversöhnlich gegenüber. Ein wesentliches Handlungselement der neuen Folgen ist die "Schlacht in der Gurgel.

" Diese findet in einer Meerenge zwischen Drachenstein, Driftmark und der Landzunge Massies Haken statt. Die Auseinandersetzung zählt zu den größeren Seeschlachten in der Geschichte Westeros'





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