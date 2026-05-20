How Borussia Dortmund Finances Game Outsiders

Borussia Dortmund faces a financial strain in the ongoing business year with a possible deficit of up to €27 million. They will only have access to €25 million, which is expected to be used this summer. However, they are planning to bring at least another central midfielder and a new playmaker. The source mentions that their finances are already affected by the recent spending spree, with clubs offering bigger deals and the possibility of a shutdown in the transfer market. Negotiations are becoming more complex, with added uncertainty regarding the acquisition of high-profile transfer targets.

Kader-Umbau ist in vollem Gange, doch das Geld wird vermeintlich knapp. Im laufenden Geschäftsjahr droht ein Minus von bis zu 27 Millionen Euro. Nur rund 25 Millionen können die Bosse diesen Sommer in den Kader investieren, hieß es zwischenzeitlich.

Mit dem Kauf von Verteidiger(19), der für 19,5 Millionen Euro plus bis zu 4,5 Mio. Boni aus Salzburg kommt, ist der Großteil des Budgets bereits aufgebraucht. Kommen sollen aber mindestens noch ein zentraler Mittelfeldspieler und ein neuer Spielmacher. Wie Dortmund das finanzieren will?

Die Verantwortlichen wollen über den Kontostand derzeit nichts verraten. BILD enthüllt, wieviel Kohle Borussia Dortmund diesen Sommer wirklich noch ausgeben kann und welche Lösungen es noch gibt. Die Dimensionen sind durchaus überraschend …das ursprüngliche Budget von rund 25 Mio. Euro deutlich ausreiten.

Ein weiterer Einkauf der Preiskategorie Gadou ist nach SPORT BILD-Informationen möglich. Sollte kein weiteres Geld mit Spielerverkäufen eingenommen werden, greift ein anderer Plan. Dann Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (49) und Sportdirektor Ole Book (40) kreativ werden: Leihgeschäfte mit Kaufoption sollen die Spieler-Finanzierungen in die kommenden Geschäftsjahre verschieben. Damit hätte der Klub sogar die Möglichkeit, bei ausbleibenden Spieler-Entwicklungen von einem festen Transfer Abstand zu nehmen.

Nachteil: Transfer-Modelle wie diese sind in Verhandlungen deutlich schwieriger durchsetzbar. Gelingt es dem BVB, eigene Top-Stars zu verkaufen, müssten die Einnahmen zunächst in adäquaten Ersatz gesteckt werden. Zu den Bosse-Plänen passt die Ricken-Aussage aus dem SPORT BILD-Interview Anfang April: ‘Für Top-Spieler, die perfekt zu uns passen, würden wir sicher auch kreative Lösungen finden. ’Ein wärmer Kandidat fürs zentrale Mittelfeld: Herthas Kennet Eichhorn (16), mit dem es bereits ein Book-Treffen gab, steht bei den Bossen weiter hoch im Kurs.

Der BVB ist von einer Einigung aber noch weit entfernt, finanzstärkere Konkurrenzklubs sollen sich im Poker deutlich bessere Chancen ausrechnen. Dadurch wird trotz der Zwölf-Mio. -Klausel auch das Kostenpaket immer größer. BILD berichtete bereits: Ein Transfer von Ex-Publikumsliebling Jadon Sancho (26/Aston Villa) wird derweil immer unwahrscheinlicher.

Der vermeintliche Sancho-Wunsch, wonach der Dribbler nur nach Dortmund wechseln will, soll den BVB gar nicht auf direktem Wege erreicht haben. Zudem ist noch immer unklar, ob Stammklub Manchester United (soll den auslaufenden Vertrag per Klausel verlängern können) eine Ablöse fordern würde. Intern wird weiter abgewägt, ob Sancho den Verein überhaupt weiterbringt. Eine Umstellung auf Vierer-Abwehrkette, die mit dem Bedarf von klaren Flügelstars verbunden wäre, nimmt mindestens zwei Transferperioden in Anspruch.

Trainer Niko Kovac (54) wünscht sich lieber Flexibilität, also einen Spielmacher, der auch auf die Flügel ausweichen kann. Rechnet man die seit Längerem eingetüteten Käufe der Südamerika-Talente Kaua Prates (17/Cruzeiro/7 Mio. ) und Justin Lerma (18/Independiente/4 Mio. ) zu Gadou hinzu, hat die Abteilung Ricken bereits rund 35 Mio. für die neue Saison investiert





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