How the Fans of The Boys React to Homelander's Death Scene

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Zusammenfassend äußert sich Comedian Eric Kripke in seiner Hit-Serie The Boys als Showrunner. Seine Hauptentscheidung, den Protagonisten Homelander den Tod verkünden zu lassen, ist mit Spannung erwartet und gleichermaßen erbeten worden. Die Fans lehnen die berühmt-berüchtigte Szene, in der der Bösewicht Superman von Kimiko bestraft wird, ab. Homelander, ohne seine Kräfte, surr als verloren und wird mit Hilfe der Brechstange getötet.

Diese Szene wird kontrovers diskutiert und wirft bei manchen Fans die Frage auf, ob die Strafe des einst mächtigsten Mannes der Welt nicht größer gewesen wäre. Einige fans fragen sich, ob Homelander nicht eine größere Strafe verdient hätte, als normaler Mensch weiterzuleben. Die Fans dieser Serie unternehmen Last-Minute-Efforts, um der Nachricht widersprechen zu können. Sie bezeichnen diese Szene als „erbenfrees”.

Kommentatoren reagieren mit einem User-Score von 6,6/10, das die schlechteste Bewertung der Serie ist





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